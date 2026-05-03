George Kittle plant Hausmann-Dasein nach NFL-Karriere

George Kittle (32) freut sich schon auf seinen Ruhestand, denn er hat ganz große Pläne. Der Football-Profi möchte nämlich zu Hause anpacken – als Hausmann. Beim NFL-Draft 2026 erzählte er People, dass er davon träumt, nach seinem Abschied aus der Liga den Haushalt zu schmeißen. "Wenn wir Kinder haben, möchte ich Hausmann sein – genau das möchte ich jeden Tag tun. Dann möchte ich mir nicht noch einen Job suchen müssen", erklärt der Tight End der San Francisco 49ers. Nach mittlerweile zehn Jahren in der NFL habe er das Privileg, sich ein ruhiges Leben zu Hause als Ziel setzen zu können: "Wenn ich das also tun kann, wäre es ein wahr gewordener Traum."

Damit es im Ruhestand keine Probleme gibt, haben George und seine Frau Claire sich schon vor einiger Zeit um finanzielle Rücklagen gekümmert. Noch ist die NFL-Rente für den Sportler zwar nicht in Sicht, aber mit 32 gehört er schon zum älteren Eisen. Gattin Claire möchte aber nicht, dass er geht, bevor er sich alle Träume erfüllt hat: "Ich möchte nicht, dass er auf dem Footballfeld irgendetwas bereut. Ich möchte, dass er so erfolgreich wie möglich ist, wenn er eines Tages die Stollen an den Nagel hängt... und dass ihm der Übergang in den Ruhestand dann ein bisschen leichter fällt. Es wird nie einfach sein, aber hoffentlich ein bisschen leichter."

George und Claire sind eines der Traumpaare der NFL. Die ehemalige College-Basketballerin unterstützt ihren Mann fast bei jedem Spiel und trägt immer stolz seine Rücknummer auf ihren Looks. Eigene Kinder waren dem Paar bisher nicht vergönnt, obwohl der Wunsch nach Nachwuchs da zu sein scheint. Tatsächlich versuchten sie in der Vergangenheit bereits, Eltern zu werden. Doch 2023 erlitt Claire eine Eileiterschwangerschaft, was traumatische Folgen hatte. In einem Instagram-Post erinnerte sie sich an den Moment, in dem die traurige Nachricht kam. Ihre Ärztin habe einen Routineultraschall gemacht und dann zunächst geschwiegen: "Sie sagte: 'Ich sehe eine Schwangerschaft, sie ist nur nicht an der richtigen Stelle, es ist eine Eileiterschwangerschaft...' Ich spürte, wie meine Seele meinen Körper verließ, da ich genau wusste, was das bedeutete."

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Getty Images George Kittle bei einer Pressekonferenz zum Super Bowl 2024

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Getty Images Claire und George Kittle bei der Premiere von "Receiver"

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Instagram / clairekittle Claire und George Kittle im April 2024