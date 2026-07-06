Katie Price teilt offen lebensbedrohliche Suizidversuche

Katie Price (48) spricht so offen wie nie über die dunkelsten Stunden ihres Lebens: In einem neuen Interview mit dem Magazin Fabulous erzählt das Model von mehrfachen Suizidversuchen und schweren Autounfällen, die sie beinahe das Leben gekostet hätten. Für die neue Doku "Katie Price: Nothing to Hide", die am Mittwoch startet, musste Katie diese schweren Momente noch einmal durchleben. "Es ist, als wäre ich dazu bestimmt, hier zu sein", sagt sie rückblickend über ihre Vergangenheit. Heute bezeichnet sich die fünffache Mutter selbst als Überlebende – und macht klar, dass sie froh ist, diese Zeit hinter sich gelassen zu haben.

In dem Gespräch mit dem Magazin beschreibt Katie, wie nah sie dem Tod tatsächlich gekommen ist. Sie berichtet, dass sie versucht habe, sich das Leben zu nehmen, und bewusstlos geworden sei. "Ich mache jetzt Witze darüber, aber es war damals nicht lustig", schildert die Realitybekanntheit. Immer wieder sei sie auch in schwere Autounfälle verwickelt gewesen, die tödlich hätten enden können – darunter der Crash 2021, bei dem sie betrunken mit ihrem BMW verunglückte und der Wagen sich überschlug. Später sagte sie dazu gegenüber The Sun: "Ich hätte mich umbringen können. Ich hätte jemand anderen umbringen können. Ich habe eine Strafe verdient, es war genug." Der Gang in eine Entzugsklinik und psychische Hilfe wurden damals Teil ihrer gerichtlichen Auflagen.

Besonders eindrücklich erzählt Katie, welche Rolle ihre Kinder in diesen Phasen spielten. Sie ist Mutter von fünf Kids: Sohn Harvey (24) stammt aus der Beziehung mit dem früheren Fußballprofi Dwight Yorke (54), die Kinder Junior (21) und Princess (19) bekam sie mit Sänger Peter Andre (53), ihre Jüngsten Jett (12) und Bunny (11) stammen aus der Ehe mit Kieran Hayler (39). Gegenüber Fabulous und bereits früher in Interviews machte sie deutlich, dass vor allem der Gedanke an ihre Kinder sie vom endgültigen Schritt abhielt. "Wenn meine Kinder nicht da wären, wäre ich heute nicht hier", sagte sie schon 2022 im Rückblick auf eine Einweisung in die Klinik The Priory. Die neue Doku zeigt nun, wie Katie ihren Weg aus diesen tiefen Krisen gefunden hat und wie sehr ihre Familie dabei zu einem wichtigen Anker in ihrem Leben geworden ist.

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Instagram / katieprice Katie Price, Februar 2026

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Imago Katie Price 2014 in ihrem weißen Bentley

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Getty Images Katie Price bei den Sky Women in Film and TV Awards 2023 im London Hilton Park Lane