Imagine-Dragons-Star Dan Reynolds entgeht bösem Sturz

Für Imagine Dragons-Frontmann Dan Reynolds (39) wurde ein Konzertauftritt beim 40-Jahre-Jubiläum des Yaamava' Resort & Casino in Highland, Kalifornien, zum beinahe bösen Erlebnis. Der Sänger sprang während der Show ohne Hemd von der Bühne und sprintete in den Publikumsgang – doch plötzlich verlor er den Halt und stolperte mit hohem Tempo nach vorne. Laut TMZ fing er sich in letzter Sekunde nur wenige Zentimeter vor einem Ordner wieder auf. Das alles ist auf Video festgehalten und kursiert mittlerweile im Netz.

Der Beinahesturz schien den Ex von Aja Volkman (46) kaum zu beeindrucken: Der Profi sang einfach weiter, als wäre nichts passiert, und fegte durch die Menge, als hätte es den Moment nie gegeben. Auch die Energie der Show litt keinen Augenblick darunter – die Fans feuerten ihn lautstark an, und die Darbietung endete mit vollem Einsatz. Der Auftritt von Imagine Dragons war Teil einer mehrtägigen Konzertreihe anlässlich des Resort-Jubiläums. Bereits zu Beginn der Woche hatte Sängerin Christina Aguilera (45) auf derselben Bühne gestanden, und für den Abend nach dem Imagine-Dragons-Konzert war Rapper Snoop Dogg (54) als nächster Headliner angekündigt.

Dan ist als Frontmann von Imagine Dragons für seine ausgelassenen Bühnenauftritte bekannt. Die Band aus Las Vegas zählt zu den erfolgreichsten Rockbands der vergangenen Jahre und feierte mit Songs wie "Believer" und "Thunder" weltweite Charterfolge. Durch Singles wie "It's Time" und "Radioactive" gelang den Musikern, die ihre Band 2008 gegründet haben, der Durchbruch. Privat ist der am 14. Juli 1987 geborene Sänger, der seit 2022 mit Schauspielerin Minka Kelly (46) liiert ist, Vater von vier Kindern.

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Getty Images Imagine-Dragons-Frontman Dan Reynolds

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Getty Images Bei der Breakthrough Prize Ceremony in Santa Monica: Christina Aguilera am Barker Hangar, 18. April 2026

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Getty Images Minka Kelly und Dan Reynolds bei der MOCA Gala 2026 im The Geffen Contemporary in Los Angeles