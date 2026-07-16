"Baywatch"-Reboot holt Blair Redford an den Strand

Das Baywatch-Reboot bei Fox bekommt Zuwachs: Blair Redford (42) stößt in einer wiederkehrenden Hauptrolle zum Cast der lang ersehnten Neuauflage des legendären Rettungsschwimmer-Dramas. Wie Deadline berichtet, spielt er Hunter, einen erfahrenen Kameramann, der schon auf Hollywood-Sets und in Kriegsgebieten gearbeitet hat. Hunter kommt ans Baywatch-Strand-Revier, um ein Nachrichtenspecial über weibliche Ersthelferinnen zu drehen – doch zwischen ihm und einer der Rettungsschwimmerinnen entsteht bald mehr als nur professionelles Interesse, und er findet einen Grund, auch nach Ende der Dreharbeiten zu bleiben.

Damit ergänzt Blair das Ensemble der neuen Serie um Hauptdarsteller Stephen Amell (45). Er führt das Team als Captain Hobie Buchannon an – einst der wilde Nachwuchs aus der Originalserie, jetzt in den Fußstapfen seines legendären Vaters Mitch (David Hasselhoff, 73). An seiner Seite stehen Shay Mitchell (39), Hassie Harrison, Brooks Nader (29) und Noah Beck. Für nostalgische Gefühle sorgen gleich mehrere Rückkehrer aus der Originalserie: Erika Eleniak (56), Michael Bergin (57) und Kelly Packard (51) schlüpfen als Gaststars erneut in ihre alten Rollen als Rettungsschwimmer Shauni McLain, Jack J.D. Darius und April Giminski. Auch David Chokachi (58) kehrt in seiner Rolle als Cody Madison zurück. Fox plant, die neue "Baywatch"-Serie im Januar 2027 zu starten.

Blair Redford ist vielen aus der Fox-Marvelserie "The Gifted" bekannt, in der er den Mutanten-Superhelden Thunderbird verkörperte. Zuletzt war er in der Starz-Serie "Three Women" an der Seite von Shailene Woodley (34), DeWanda Wise (42) und Betty Gilpin zu sehen. Darüber hinaus war der Schauspieler regelmäßig in der US-Network-Serie "Satisfaction" zu sehen und ist als Sprecher im seriellen Podcast "Unsinkable" zu hören, gemeinsam mit John Malkovich (72), Thomas Brodie-Sangster (36) und Brian Cox (80).

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Imago Bei der Emmy-Party der Walt Disney Company in Los Angeles: Blair Redford.

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Imago Billy Warlock, Erika Eleniak, Jeremy Jackson und David Hasselhoff in "Baywatch"

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Getty Images Stephen Amell, September 2025