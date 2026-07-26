"Batman": "House of the Dragon"-Star übernimmt Joker-Rolle

Auf der San Diego Comic-Con hat Prime Video eine aufregende Neuigkeit für alle Batman-Fans enthüllt: Matthew Needham, bekannt als Larys Strong aus der Game of Thrones-Prequel-Serie House of the Dragon, wird in der zweiten Staffel von "Batman: Caped Crusader" den Joker sprechen. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen eines Panels am Donnerstag, das mit einer Weltpremiere der ersten Folge der neuen Staffel startete und die Fans in Begeisterung versetzte. Auf der Bühne standen neben Matthew auch die Produzenten James Tucker und Geoffrey Thorne sowie Teile des Sprecherteams, darunter Hamish Linklater als Bruce Wayne/Batman und Jamie Chung (43) als Harley Quinn. Alle zehn neuen Episoden werden am 31. Juli auf Prime Video weltweit im Binge-Release veröffentlicht.

Der Joker in "Batman: Caped Crusader" ist bewusst anders angelegt als viele bekannte Versionen der Figur. Showrunner James erklärte gegenüber Entertainment Weekly, die Interpretation sei von Stummfilmen und dem deutschen Expressionismus, etwa den Werken von Conrad Veidt, inspiriert worden. "Das hat uns dazu gebracht, den Joker als eine Figur neu zu interpretieren, die im Grunde aus Stummfilmen stammt, die aus dem deutschen Expressionismus kommt", so James. "Das hat seine Stoik und seine Kälte geprägt, denn er ist in dieser Interpretation eine eher kalte Figur." Neben Matthew und Hamish ist auch Wunmi Mosaku (39) als Sprecherin dabei. Parallel zur zweiten Staffel erscheint am 31. Juli außerdem das Spiel "Batman: Caped Crusader – Chronicles", in dem der Schauspieler ebenfalls den Joker spricht.

Die animierte Noir-Serie "Batman: Caped Crusader" folgt einem jungen Bruce Wayne in seinen frühen Jahren als furchteinflößender Vigilant. Produziert wird sie unter anderem von Regisseur Matt Reeves (60), der zuletzt mit "The Batman" aus dem Jahr 2022 großen Erfolg feierte, sowie von J.J. Abrams und Bruce Timm. Matthew selbst ist derzeit auch weiterhin in "House of the Dragon" in Staffel 3 zu sehen, die wöchentlich sonntags auf HBO ausgestrahlt wird. Dort spielt er Larys Strong, der in der Serie wegen seines Klumpfußes auch den Spitznamen Clubfoot trägt.

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ActionPress Joaquin Phoenix als "Joker"

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Getty Images Matthew Needham, Hamish Linklater, Geoffrey Thorne, James Tucker and Jamie Chung bei der "Batman: Caped Crusader"-Presseline bei der Comic-Con 2026

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Getty Images Matthew Needham bei der Launch-Party von HBO Max UK and Ireland in London, März 2026