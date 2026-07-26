Sohn Lio lief blau an: Sara Leutenegger berichtet vom Schock

Für Sara Leutenegger (32) wurden Ferien in Lissabon einst zum Albtraum: In ihrem Podcast "What the MILF" schildert die Influencerin, wie ihr Sohn Lio plötzlich im Auto keine Luft mehr bekam und sogar blau anlief. Der dramatische Vorfall passierte, als der Junge erst zwei Jahre alt war und Sara mit ihrem Ehemann Lorenzo in der portugiesischen Hauptstadt unterwegs war. Als sie die Unterkunft verließ, habe Lorenzo bereits panisch gewinkt und laut ihr gerufen: "Schau dir Lio an, er bekommt keine Luft mehr!" Für die Unternehmerin begann damit ein Moment, den sie bis heute nicht vergessen hat.

Wie Sara weiter erzählt, sei Lio auf der Rückbank sogar bis zu den Händen blau angelaufen. Daraufhin habe das Paar keine Sekunde verloren und sei in großer Panik durch die Stadt ins Krankenhaus gefahren. "Wir sind wie Gestörte durch die Stadt gefahren zum Spital", berichtet sie in dem Podcast. Während Sara hinten bei ihrem Sohn saß, habe sie mit ihm Atemübungen gemacht und versucht, ihn zu beruhigen. Lorenzo sei im Krankenhaus sofort losgerannt und habe laut Sara gerufen: "Mein Kind stirbt, ihr müsst ihn nehmen!" Die Ärzte konnten dem Jungen dann schnell helfen: Bei Lio wurde eine Speiseröhreninfektion festgestellt, die zu Schwellungen geführt hatte und ihm die Luftröhre zudrückte. Mit Adrenalin sei die gefährliche Situation schließlich in den Griff bekommen worden. Seit diesem Erlebnis achte Sara nach eigenen Worten bei jeder Ferienplanung darauf, dass sich ein Spital in der Nähe befindet.

Mit dieser Erfahrung steht Sara nicht allein da. Auch Sonia Kälin und Anja Zeidler hatten in der Vergangenheit über erschütternde Atem-Notfälle bei ihren Kindern gesprochen. Anja erzählte damals auf Instagram, dass ihr Baby plötzlich nach Luft rang, obwohl es kurz zuvor noch gespielt habe. Sonia berichtete ebenfalls auf Instagram, dass ihre Tochter sich an einem Stück Zwieback verschluckt hatte und zu ersticken drohte. Der Schock über solche Momente sitzt bei betroffenen Eltern oft tief. Bei Sara zeigt sich das bis heute ganz konkret in ihrer Reiseplanung: Für sie gehört seit dem Vorfall nicht nur die Unterkunft zu den wichtigen Punkten, sondern auch die Frage, wie schnell im Ernstfall medizinische Hilfe erreichbar ist.

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Instagram / saraleutenegger Sara Leutenegger, Januar 2026

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Imago Sara Leutenegger, Influencerin

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Instagram / saraleutenegger Sara Leutenegger, Januar 2026