Peter Schilling enthüllt düstere Wahrheit hinter "Major Tom"

Er ist einer der bekanntesten Songs der Neuen Deutschen Welle und seit Jahren fester Bestandteil der Jubelfeiern rund um die deutsche Nationalmannschaft: "Major Tom (völlig losgelöst)" von Peter Schilling (70). Bei jedem Tor des DFB-Teams erklingt der Hit aus dem Jahr 1982 in den Stadien, und Fans verbinden ihn mit purer Euphorie. Doch jetzt hat der Sänger eine überraschende Wahrheit über sein wohl berühmtestes Werk preisgegeben – und die hat mit Partylaune wenig zu tun. In der ZDF-Sendung "Volle Kanne" enthüllte er, was hinter dem Kult-Hit wirklich steckt.

"Ich möchte den Leuten die Illusion nicht nehmen, aber es ist tatsächlich im Ursprung ein Lied über den Tod", so Peter in der Sendung. Ursprünglich schuf David Bowie (†69) den fiktiven Astronauten Major Tom 1969 im Song "Space Oddity". In Peters Version entfernt sich der Raumfahrer von der Erde, kappt am Ende selbst die Funkverbindung und folgt einem geheimnisvollen Licht – ins Unbekannte. Dass die Fans dem Song im Laufe der Zeit eine völlig andere Bedeutung gegeben haben, stört Peter nicht. Für ihn gehört es dazu, dass ein Lied nach seiner Veröffentlichung ein Eigenleben entwickelt. "Wenn du einen Song schreibst und du gibst ihn in die Öffentlichkeit, dann gehört er nicht mehr dir", erklärte er weiter.

Wie sein Werk so erfolgreich werden konnte, erklärt Peter gegenüber rbb24.de mit einer Mischung aus verschiedenen Elementen. "Es verzahnt sich alles: die Produktion, der Text, der Gesang, die Kompositionsart. Es sind ein paar kompositorische Tricks dabei, die ich nicht verrate", sagte er. Fest steht für ihn aber, dass der Song ihn überdauern wird. Tatsächlich erlebte der Titel aus den 1980er-Jahren eine regelrechte Renaissance, als er zur Tor-Hymne der Nationalmannschaft wurde – und seitdem ein neues, millionenfaches Publikum gefunden hat. Anfang des Jahres enthüllte Peter außerdem, dass er den Song bei einer Autofahrt schrieb.

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Action Press Peter Schilling bei der Verleihung der Goldenen Sonne 2023

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Action Press Peter Schilling bei "Die Giovanni Zarrella Show" in Offenburg

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Getty Images David Bowie in New York City 2003