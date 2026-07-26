Kaulitz bis Spielberg: Diese Netflix-Hits versüßen Juli-Ende

Der Juli neigt sich dem Ende, aber Netflix tischt für seine Abonnenten noch ganz feine Sachen auf: In der Woche vom 20. bis 26. Juli 2026 warten gleich mehrere spannende Neuzugänge. Neben einem Wiedersehen mit Bill Kaulitz (36) und Tom Kaulitz (36) in der dritten Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" gibt es einen eskalierenden Comedytrip mit Kevin Hart (47) und einen oft übersehenen Film aus dem Jahr 1979 von niemand Geringerem als dem Indiana Jones-Regisseur Steven Spielberg (79). Aber auch Horrorfans und Actionfreunde kommen in der Woche auf ihre Kosten. Besonders gegen Ende der Woche sammeln sich einige Entertainment-Schmuckstücke an.

So gibt es vor allem ab Donnerstag ein straffes Programm: Ab da liefern Bill und Tom in Staffel drei von "Kaulitz & Kaulitz" erneut Reality-Trubel rund um ihr Leben als Musiker, Moderatoren und Podcaster, nachdem sie sich zuletzt unter anderem als "Minions & Monster"-Synchronsprecher und neue "Wetten, dass...?"-Gesichter einen Namen gemacht haben. Am Freitag folgt dann "1941 – Wo bitte geht's nach Hollywood", eine exzessive und polarisierende Militärkomödie von Spielberg, die sich auf schräge Art mit den Nachwirkungen des Angriffs auf Pearl Harbor beschäftigt. Ebenfalls am Freitag startet "72 Hours", eine neue Komödie mit Kevin Hart, in der ein Geschäftsmann Mitte vierzig versehentlich in den skurrilen Junggesellenabschied einer Gruppe deutlich jüngerer Männer gerät. Wer sich schon ein bisschen auf Weihnachten einstellen möchte, kann sich dann am Sonntag auf "Silent Night, Deadly Night", ein kompromissloses Horrorfilm-Remake freuen.

Zwischen Partychaos mit Kevin, schrillem Spielberg-Kult und düsterem Feiertagshorror bekommen Zuschauer damit zum Juli-Ende ein Programm, das von Reality über Komödie bis zu Splatter reicht. Und noch ein echter Chart-Knaller aus der Vorwoche darf in der Netflix-Woche nicht fehlen: Die Neuauflage der Kultserie "Unsere kleine Farm" ist seit einer Woche online und legte einen Start hin, der sich sehen lassen konnte.

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Imago Bill und Tom Kaulitz bei der Einslive Krone im Lokschuppen Bielefeld, 04.12.2025

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Imago Szene aus Steven Spielbergs "1941", (1979)

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Getty Images Das Ensemble von "72 Hours", 2026