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Naomi Campbell
Model Naomi Campbell macht den Strand von Ibiza zum Laufsteg

Model Naomi Campbell macht den Strand von Ibiza zum Laufsteg

- Anna Pejsek
Lesezeit: 1 min
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Naomi Campbell (56) hat den Strand von Ibiza kurzerhand in ihren persönlichen Laufsteg verwandelt. Das Supermodel zeigte sich dort jüngst in einem zweiteiligen Bikini in Schwarz, Creme und Olivgrün – und bewies damit einmal mehr, dass sie jeden Ort in eine Bühne verwandeln kann. Auf Fotos, die TMZ vorliegen, ist zu sehen, wie sie zu ihrem Bikini eine XXL-Sonnenbrille, mehrere Ketten und eine Armada von Armbändern kombinierte. Als Abschluss des Looks setzte sie auf einen großen, gestreiften Sonnenhut, der ihr auf dem sonnenverwöhnten spanischen Eiland etwas Schatten spendete.

Beim Strandtag nahm sich Naomi auch eine Auszeit vom Posieren und kühlte sich im türkisfarbenen Wasser ab. Den Weg zurück an den Strand trat sie stilecht auf einem aufblasbaren Tigermuster-Schwimmring an. Auch dieser Moment hielt natürlich, was man von der Britin erwartet: Selbst ein aufgeblasenes Tier aus Plastik wird bei ihr zum modischen Accessoire.

Naomi ist seit Jahrzehnten eines der bekanntesten Gesichter der Modewelt. Die gebürtige Londonerin startete ihre Karriere bereits als Teenager und gehört seither zur absoluten Elite der Branche. Neben ihrer Arbeit als Model ist sie außerdem als Schauspielerin aktiv. Privat ist sie Mutter von zwei Kindern.

Naomi Campbell, Model
Getty Images
Naomi Campbell, Model
Naomi Campbell bei der Europa-Premiere von "F1" in London
Getty Images
Naomi Campbell bei der Europa-Premiere von "F1" in London
Naomi Campbell mit ihren beiden Kindern
Instagram / naomi
Naomi Campbell mit ihren beiden Kindern
Welches Piece ist für euch der Star von Naomis Strand-Outfit?
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