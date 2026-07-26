Rebecca Black schwärmt von ihrer "mysteriösen" Freundin

Rebecca Black (29) ist verliebt – und schwärmt jetzt öffentlich von ihrer Freundin. Im Gespräch mit dem Magazin People verriet die Sängerin, dass sie während ihrer Zeit auf Tour ihre aktuelle Partnerin kennengelernt hat. Während ihre Beziehung bislang weitgehend unter dem Radar geblieben ist – lediglich ein unauffälliges Foto hat Rebecca, die 2020 offen über ihre Sexualität sprach, in einem Instagram-Beitrag versteckt –, ließ sie sich nun zu ein paar zärtlichen Worten hinreißen. Vor allem die geheimnisvolle Art ihrer Freundin findet sie absolut unwiderstehlich: "Ich habe sie gepostet. Sie ist einfach von Natur aus ein extrem privater Mensch. Sie ist online kaum zu finden, was mich manchmal sogar stört. Aber ich gehe mit dem Fluss. Und ich liebe es, dass sie mysteriös ist. Das ist so heiß."

Auch in ihrer Musik verarbeitet Rebecca ihre Gefühle. Ihre neue Single "Hot Wet Delirious" wurde von den frühen Wochen der Beziehung inspiriert – genauer gesagt von "diesem Gefühl, wenn sich jemand auf die positivste Weise so tief unter deine Haut bohrt, dass du einfach komplett ausflippst." Was sie von ihrer Liebesgeschichte mit der Öffentlichkeit teilt und was nicht, entscheide sie nach Bauchgefühl, erklärt die Sängerin. Klare Regeln für sich selbst habe sie dabei keine. Passend dazu erscheint am 4. September ihr zweites Album "Age of the Exhibitionist", für das sie im Herbst auch auf nordamerikanischer Tour unter dem Namen "Exhibitionism on Tour" unterwegs sein wird.

Rebecca Black wurde 2011 als 13-jährige YouTuberin mit ihrem viralen Song "Friday" bekannt. Bereits im vergangenen Jahr sprach sie bei den MTV Video Music Awards offen über ihr queeres Liebesleben. Damals eröffnete sie als Vorprogramm von Katy Perrys (41) "Lifetimes"-Tour vor riesigen Arenen und erlebte ein besonders intensives Jahr. Inzwischen hat sie mit dem Liebesglück auf Tour also noch eine weitere Erinnerung an diese Zeit mitgenommen. Grundsätzlich zieht die Sängerin es vor, persönliche Dinge eher in der Musik zu verarbeiten als online preiszugeben. "Was ich erschaffe und den Leuten gebe, handelt mehr von der Kunst und Fantasie, die ich erzeuge, und weniger davon, an mein echtes Leben geknüpft zu sein", erklärte sie gegenüber People.

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Getty Images Rebecca Black im Februar 2020 in Los Angeles

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Getty Images Sängerin Rebecca Black tritt im August 2025 in der Bridgestone Arena in Nashville, Tennessee, auf.

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Getty Images Rebecca Black besucht die MTV Video Music Awards Anfang September 2025 in New York.