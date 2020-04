Rebecca Black (22) steht offen dazu, dass sie gleichermaßen auf Männer und auf Frauen steht. Bekannt wurde die YouTuberin im Jahr 2011 als 13-Jährige mit ihrem viralen Song "Friday". Mittlerweile ist die US-Amerikanerin als Sängerin erfolgreich etabliert und beendete erst kürzlich die Beziehung zu ihrer Langzeitfreundin. Jetzt sprach Rebecca ehrlich über ihre Sexualität und auch darüber, wie ihre Familie und Freunde davon erfuhren.

In dem Podcast Dating Straight erzählte sie, dass sie sich nie wirklich geoutet hatte. Als Leute sie wiederholt nach ihrer sexuellen Orientierung fragten, habe sie einfach irgendwann ehrlich darauf. Ein klassisches Outing habe es demnach nicht gegeben. Dennoch sei Rebecca noch immer dabei, herauszufinden, was für sie richtig ist. "Ich denke, zu mir passt das Wort "queer" ganz gut. Ich habe eine Menge verschiedene Leute gedatet! Mal sehen, was in der Zukunft noch alles passiert."

Damit ist Rebacca nicht die einzige Internetpersönlichkeit, die offen über ihre LGBTQ+-Erfahrungen spricht. Viele andere Blogger nutzen die Plattform, um sich zu outen. So auch Trisha Paytas (31), die 2019 bekannt gab, sich als Transgender wahrzunehmen. Oder auch Ingrid Nilsen (31), die 2015 ihre sexuelle Orientierung in einem emotionalen Statement publik machte.

Getty Images Rebecca Black im April 2011 in Los Angeles

Instagram / msrebeccablack Rebecca Black im Dezember 2019 in Los Angeles

Instagram / trishapaytas Trisha Paytas, YouTube-Star



