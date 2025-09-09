Auf Tour: Rebecca Blacks queerer Sex hält sie auf Trab

Rebecca Black (28) hat bei den MTV Video Music Awards in New York überraschend offen über ihren intensiven Sommer gesprochen. Die Sängerin war Teil des Vorprogramms von Katy Perrys (40) "Lifetimes"-Tour, bei der sie erstmals in riesigen Arenen vor mehr als 10.000 Menschen auftrat. Dieser anspruchsvolle Zeitplan, kombiniert mit ihrer eigenen Tour im Frühjahr und weiteren Festival- sowie DJ-Auftritten, brachte sie an ihre Grenzen. Doch sie fand eine besondere Möglichkeit, Energie zu tanken: "Ich habe es schon gesagt und ich sage es noch einmal: Der queere Sex, den ich habe, ist ein Segen, auf den ich mich freuen kann", erklärte die "Sugar Water Cyanide"-Sängerin im Gespräch mit dem Magazin People. Ihre "Freundin" als Quelle dieser neuen Energie bleibt jedoch geheim.

Bezogen auf die Tour beschreibt Rebecca es als "das Verrückteste", mitzuerleben, welcher enorme Aufwand hinter einer Show von Katys Dimension steckt. "Es braucht mehr als ein Dorf – es sind mehrere Städte, die Tag und Nacht arbeiten, um diese Produktionen möglich zu machen. Es ist unglaublich, wie viel Vertrauen Katy darauf setzt." Am Ende konnte sie sich über eine erfolgreiche Zeit freuen und die Bühne in den Arenen als großartige Chance sehen. Obwohl die Belastungen zeitweise enorm waren, hat die 28-Jährige die Erfahrung letztlich genossen. Zu Beginn der Tour fühlte sie sich von der Größe und den Anforderungen zunächst allerdings überwältigt: "Ich war so überreizt und verängstigt in der ersten Nacht. Doch mit der Zeit wurden die Auftritte eine Freude", erinnerte sich die Sängerin.

Rebecca Black ist seit ihrem ersten Erfolg mit dem Song "Friday", der auf YouTube viral ging, im Jahr 2011 künstlerisch gereift. Neben den Tour-Erlebnissen glänzt sie durch neue Musikprojekte, wie ihre im Februar erschienene EP "Salvation" und gemeinsame Tracks mit Künstlern wie Jax Jones und PinkPantheress (24). Mit der innovativen Werbeidee eines gemeinsamen Comedy-Videos, in dem Katy Rebecca auf humorvolle Art einlädt, Teil der Tour zu werden, sorgten sie für Aufsehen im Netz. Schließlich schart Rebecca als virales Internet-Phänomen eine große Fangemeinde um sich. Allein auf YouTube hat sie über 1,5 Millionen Abonnenten. Mit privaten Infos über ihre Beziehungen hält sie sich meist jedoch eher bedeckt. Allerdings sprach sie bereits über polarisierende Themen wie Mobbing und ihr Queersein.

Getty Images Sängerin Rebecca Black tritt im August 2025 in der Bridgestone Arena in Nashville, Tennessee, auf.

Getty Images Katy Perry, Sängerin

Getty Images Rebecca Black besucht die MTV Video Music Awards Anfang September 2025 in New York.

