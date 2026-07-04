Intimrasur bei Annika: Die Fans feiern Andrej Mangolds Clip

Annika Jung (36) sorgt zusammen mit ihrem Ehemann Andrej Mangold (39) gerade für Lacher im Netz: Auf Instagram teilt der ehemalige Basketballprofi nun ein witziges Reel aus dem heimischen Badezimmer, das die Fans in Feierlaune versetzt. Zu sehen ist nur Annikas großer Babybauch, während sie steht und die Kamera auf ihren Körper gerichtet ist. Unter ihr liegt Andrej, setzt seelenruhig eine Taucherbrille auf – und zückt dann einen Rasierer. Mit dem Clip deutet das Paar an, dass der Realitystar seiner hochschwangeren Frau bei der Intimrasur hilft, weil diese wegen ihrer runden Babykugel kaum noch an sich herankommt.

Zu dem mit Shania Twains (60) Song "Man! I Feel Like a Woman" unterlegten Video schreibt Andrej augenzwinkernd: "Es gibt Aufgaben in einer Ehe, auf die bereitet dich wirklich niemand vor… Und irgendwann fragt man sich einfach nur noch: Wie bin ich hier eigentlich gelandet? Hand aufs Herz: Green Flag oder absolut drüber?" Auf Instagram wird genau dieser Humor gefeiert. Unter dem Reel sammeln sich zahlreiche Kommentare wie "gewagt, aber witzig" oder "Megaaaa, den Service hätte ich auch gebrauchen können." Viele Follower markieren ihre Partner und Freundinnen und feiern den Einsatz des werdenden Papas. Auch Promis wie Dennis Gries, Pia Tillmann (40) oder Jimi Blue Ochsenknecht (34) melden sich in der Kommentarspalte mit jeder Menge Lach-Emojis zu Wort und zeigen damit, wie gut der Clip in der Social-Media-Welt ankommt.

Für Annika und Andrej ist es nicht das erste Mal, dass sie intime Einblicke mit einer großen Portion Ironie verbinden und ihren Alltag als werdende Eltern offen im Netz teilen. Die Influencerin nimmt ihre Community regelmäßig mit durch den Babyalltag und zeigt, wie sich ihr Körper verändert und welche Herausforderungen damit einhergehen. Schon während der Hochzeit im Frühjahr war Annika schwanger und verriet, dass der wachsende Bauch die Kleiderwahl ein bisschen einschränkte. Andrej präsentiert sich dabei häufig als unterstützender Partner an ihrer Seite, der die witzigen, aber auch praktischen Momente der Schwangerschaft mitträgt – vom gemeinsamen Couple-Content bis zu kleinen Alltagshelfern, die jetzt plötzlich nötig werden.

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Instagram / dregold Andrej Mangold und seine hochschwangere Frau

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Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung im März 2026

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Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jungs Schwangerschaftsverkündung