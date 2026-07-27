"Teufel": Zwischen Bill und Tom Kaulitz kracht es gewaltig

In der dritten Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" auf Netflix werden die Zuschauer Zeuge eines heftigen Zerwürfnisses zwischen den Zwillingsbrüdern Bill (36) und Tom Kaulitz (36). Auslöser des Dramas ist die Hochzeit von Tokio Hotel-Musiker Georg Listing (39), die im September 2025 an der französischen Côte d'Azur stattfand. Bill reiste ohne Partner an, denn sein Date hatte kurzfristig abgesagt. Der Frust über sein Liebesleben entlud sich am Vorabend der Trauung – und am nächsten Tag traf es Tom mit voller Wucht.

Auch wenn Tom in der Nacht selbst gar nicht dabei war, muss er am nächsten Tag die Konsequenzen tragen: Bill macht seinem Bruder gegenüber seinen gesamten aufgestauten Frust Luft. "Du behandelst mich wie Scheiße. Dieser Streit ist ein neuer Tiefpunkt in unserer Brüder-Beziehung", schießt er gegen ihn. Und weiter: "Ich denke immer, ich bin dann das A*schloch." Tom sieht das alles anders und erklärt in der Netflix-Doku: "Ich war mir keiner Schuld bewusst. Ich bin Feind Nummer eins für Bill. Ich kann nichts richtig machen. Ich bin der Teufel für ihn." Laut dem Gitarristen wolle sein Bruder zwar ständig Ratschläge zu seinem Liebesleben hören – aber nur dann, wenn sie seine eigene Meinung bestätigen. Der Streit breitet sich über das gesamte Hochzeitswochenende aus und erfasst zeitweise sogar die anderen Feiergäste – an einer Stelle ist selbst die Braut involviert.

Und das hat Folgen: Seit die Szenen in "Kaulitz & Kaulitz" zu sehen sind, muss Bill erneut Kritik einstecken. Auf Instagram geriet der Sänger wegen seines Verhaltens heftig unter Beschuss. Unter einem Beitrag des offiziellen Netflix-Accounts sammelten sich kritische Kommentare. Einer schrieb: "Ich finde diese narzisstische Selbstinszenierung von Bill in dieser Staffel wirklich ganz übel. Zeit für Psychotherapie. Und allen Beteiligten die Hochzeit von Georg zu versauen, finde ich sehr selbstsüchtig und rücksichtslos." Ein anderer ätzte: "Kann man sich nicht wegen einer Hochzeit mal etwas zurücknehmen?! Hat Bill denn überhaupt keinen Respekt und Anstand?!"

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Netflix Bill und Tom Kaulitz, "Kaulitz & Kaulitz" Staffel drei

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Instagram / georglisting Tokio-Hotel-Bassist Georg Listing und seine Susanne feiern ihr ganz eigenes Hochzeitsmärchen.

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Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz mit seiner Hündin Alfia, April 2026