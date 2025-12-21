Erster "Avengers: Doomsday"-Trailer verärgert Marvel-Fans

Der erste Trailer zu Avengers: Doomsday sorgt weltweit für Aufregung – und für dicken Frust bei vielen Marvel-Fans. In ausgewählten Vorstellungen von "Avatar: Fire and Ash", der seit dem 17. Dezember 2025 in den Kinos läuft, feierte die Vorschau ihr Debüt und macht dabei das große Comeback von Chris Evans (44) als Steve Rogers offiziell. Zu sehen ist, wie der frühere Captain America auf einer Farm lebt, auf einem Motorrad über Landstraßen fährt und plötzlich ein Baby im Arm hält, bevor der Schriftzug verkündet, dass Steve in "Avengers: Doomsday" zurückkehren wird. Doch weil der Trailer nicht in allen Kinos gezeigt wurde, fühlen sich zahlreiche Besucher betrogen – einige fordern laut Kino.de sogar lautstark ihr Geld zurück.

Wie Variety berichtet, markiert der Teaser das lang erwartete, nun endgültig bestätigte MCU-Comeback von Chris Evans. Zuvor hatten bereits Berichte angedeutet, dass der Star in das Franchise zurückkehrt, nun ist es offiziell. Neben Chris soll auch Hayley Atwell (43) wieder in ihrer Paraderolle als Peggy Carter auftauchen. Viele Fans sind deshalb überzeugt, dass das Baby in Steves Armen ihr gemeinsames Kind sein könnte, nachdem sich der Superheld am Ende von "Avengers: Endgame" in eine andere Zeitlinie zurückgezogen hatte, um mit Peggy zusammenzuleben.

Dass sein Rollen-Comeback so viele Fan-Herzen schneller schlagen lässt, wird Chris sicher sehr erfreuen. Mittlerweile dürfte der Filmstar jedoch eine Rolle gefunden haben, die ihm noch besser gefällt als die des Captain America: und zwar die als Papa. Ein Insider berichtete gegenüber People, dass er als Neu-Papa blühe. "Chris ist völlig begeistert von seiner Tochter. Er genießt jeden ruhigen Moment und könnte nicht stolzer sein, Vater einer Tochter zu sein", erklärte die Quelle.

Anzeige Anzeige

Als Marvel-Helden aus "Avengers: Endgame" verkleidete Schauspieler, April 2019

Anzeige Anzeige

Collection Christophel, Action Press Chris Evans als Captain America in "The First Avenger: Civil War"

Anzeige Anzeige

Getty Images Alba Baptista und Chris Evans bei der Vanity Fair Oscars Party 2024