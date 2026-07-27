Anti-Aging-Tipp: Shania Twains ungewöhnliches Morgenritual

Wer hätte gedacht, dass Shania Twains (60) Morgenritual so außergewöhnlich ist? Die kanadische Countrysängerin steigt direkt nach dem Aufwachen aufs Pferd – und das noch im Schlafanzug. In der Schweiz, wo sie gemeinsam mit ihrem Mann Frédéric Thiébaud lebt, gehört dieser tägliche Ritt zur festen Routine. Gegenüber CBS News schwärmte sie von diesen ruhigen Morgenstunden: "Ich reite morgens im Pyjama. Es ist einfach eine wunderbare Auszeit." Die Liebe zu ihren Pferden ist so tief, dass sie die Tiere gelegentlich sogar mit auf Tour nimmt – obwohl das laut der Sängerin eines erheblichen organisatorischen Aufwands bedarf.

Auch beim abendlichen Schminke-Entfernen setzt Shania auf einen unkonventionellen Ansatz: Statt zu einem klassischen Make-up-Entferner zu greifen, vertraut sie auf eine selbst zusammengestellte Mischung aus Olivenöl und Zucker. In einem Hautpflege-Video für das Magazin Harper's Bazaar erklärte sie: "Alles Ölbasierte löst das Make-up auf und reinigt die Poren. Ich benutze also keinen Make-up-Entferner im eigentlichen Sinne. Ich kombiniere wirklich nur das Olivenöl und den Zucker." Anschließend setzt sie auf ein Anti-Aging-Serum für reife Haut sowie eine nährende Nachtcreme. Auch die Menopause habe ihrer Haut überraschenderweise gutgetan – Trockenheit und Unreinheiten seien kein Thema mehr.

Auch musikalisch gibt es Neuigkeiten: Am 24. Juli erschien ihr Album "Little Miss Twain", auf dem sie einige der schwersten Kapitel ihrer Vergangenheit verarbeitet. Die Sängerin wuchs in Armut auf, pflegte ihre depressive Mutter und erlebte häusliche Gewalt. Mit nur 22 Jahren verlor sie beide Eltern bei einem Autounfall und wurde zum Vormund ihrer jüngeren Geschwister. Heute blickt Shania mit Stolz auf ihren Weg zurück. "Ich habe es da rausgeschafft", sagte sie. Ihre 60er beschreibt sie als das bisher glücklichste Kapitel ihres Lebens – und Pläne für die Zukunft hat sie noch viele: "Ich habe sowieso vor, 200 Jahre alt zu werden!"

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Getty Images "Man! I Feel Like A Woman!"-Interpretin Shania Twain

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Instagram / shaniatwain Shania Twain, Juli 2025

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Imago Sängerin Shania Twain in Los Angeles, Februar 2026