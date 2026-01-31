Anna Heiser ist "wütend" auf ihre alte Farm in Namibia

Für Bauer sucht Frau-Star Anna Heiser (35) und ihren Mann Gerald Heiser (40) steht eine emotionale Rückkehr an den Ort bevor, an dem ihr gemeinsames Leben als Farm-Paar begann – und schmerzhaft endete: Namibia. Zum ersten Mal seit dem Verkauf ihrer Farm wollen Anna, Gerald und ihre Kinder Leon und Alina wieder in das Land reisen, das lange ihr Zuhause war. Doch die Reise ist alles andere als ein unbeschwerter Urlaub, wie Anna nun auf Instagram deutlich macht. Die ehemalige Auswanderin beschreibt, wie der Gedanke an die alte Farm in ihr gemischte Gefühle auslöst: "In mir ist Wut. Ich bin wütend auf die Farm. Auf das Gefühl, dass sie unsere Bemühungen nicht zugelassen hat", gesteht Anna.

In einem langen Posting rechnet Anna offen mit der Vergangenheit ab und erklärt, dass sich all ihre Anstrengungen dort nie so ausgezahlt hätten, wie sie es sich erhofft hatte. Sie erinnert daran, wie sie Bewässerungsanlagen aufgebaut, Weizen, Mais und Erdnüsse angebaut, Flächen erweitert und jeden zusätzlichen Euro in den Betrieb investiert haben. Dennoch habe der Traum nicht gehalten, was er versprach. "Wir haben bis zur letzten Sekunde gekämpft. Für einen Traum, der nicht wirklich meiner war. Sondern den Traum meines Mannes, aber mit der Zeit zu meinem Leben wurde", betont Anna. Im Februar 2025 zog das Paar laut RTL schließlich einen Schlussstrich: Die Farm wurde verkauft, das Kapitel Namibia beendet und gemeinsam mit den Kindern ein Neuanfang in Polen gewagt. Heute wisse sie: "Für uns ist ein anderer Weg vorgesehen."

Bereits vor Kurzem erklärte Anna ihren Followern, dass ihr die Rückreise in ihre alte Heimat große Sorgen bereitet. "Es ist ein komisches Gefühl. Vorfreude und direkt dahinter Angst. Angst vor der Konfrontation mit der Vergangenheit", verriet sie auf Instagram. Dabei betonte die TV-Bekanntheit, dass ein Besuch auf der alten Farm für sie und ihre Kinder noch zu schmerzhaft sein könnte. Ihr Mann Gerald hingegen würde gerne vorbeischauen. Nun bleibt abzuwarten, wie die Familie ihre Reise nach Namibia gestalten wird. Anna schreibt dazu: "Je näher unsere Reise nach Namibia rückt, desto öfter lassen wir unser Leben auf der Farm Revue passieren. Denn wir stehen vor einer Entscheidung, an der Farm vorbeifahren oder nicht."

Instagram / annaheiser Anna Heiser, TV-Bekanntheit

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser mit ihren Kindern im November 2024

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser, TV-Bekanntheiten, mit ihren Kindern