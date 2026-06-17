Seth Rogen ehrlich: Freundschaft mit James Franco ist vorbei

Seth Rogen (44) spricht Klartext über seine frühere Freundschaft mit James Franco (48): Der Comedian macht im Gespräch mit der New York Times deutlich, dass für ihn endgültig Schluss ist. Der Auslöser für das Ende der einst so engen Verbindung sind die sexuellen Belästigungsvorwürfe gegen James aus den 2010er-Jahren. "Es gibt die öffentliche Seite davon, über die ich gesprochen habe, und ich habe dieselbe Haltung wie bisher – der Beweis liegt auf der Hand: Ich habe seit Jahren nicht mehr mit ihm gearbeitet", erklärte Seth gegenüber der Zeitung.

Den persönlichen Teil des Zerwürfnisses möchte der Comedian jedoch nicht öffentlich ausbreiten. "Die Nuance davon ist mir derzeit zu persönlich, um darauf einzugehen", sagte er. Es seien weitere Personen involviert, die er nicht in die Sache hineinziehen wolle. Auch habe er James seit langer Zeit nicht mehr gesprochen: "Nichts hat sich seit dem letzten Mal, als ich über all das geredet habe, verändert, und ich habe keine Pläne." James selbst hatte die Vorwürfe stets bestritten. Er äußerte sich 2024 gegenüber Variety ebenfalls zu dem Thema: "Ich habe nicht mit Seth gesprochen. Ich liebe Seth, wir hatten zwanzig großartige Jahre miteinander, aber ich schätze, es ist vorbei. Und nicht mangels meiner Versuche. Ich habe ihm gesagt, wie viel er mir bedeutet hat."

James und Seth lernten sich einst am Set der TV-Serie "Freaks and Geeks" kennen und arbeiteten in den folgenden zwei Jahrzehnten regelmäßig zusammen. Gemeinsame Projekte waren unter anderem die Komödie "Pineapple Express" aus dem Jahr 2008, die politische Satire "The Interview" von 2014 sowie das Filmdrama "The Disaster Artist" von 2017. Bereits 2021 hatte Seth in einem früheren Interview mit der New York Times eingeräumt, dass die Vorwürfe gegen James ihre Freundschaft und Dynamik grundlegend verändert hätten: "Ich verachte Missbrauch und Belästigung und würde die Handlungen von jemandem, der so etwas tut, niemals vertuschen."

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Getty Images Seth Rogen bei den 32nd Annual Actor Awards im Shrine Auditorium in Los Angeles

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Getty Images Schauspieler Seth Rogen und James Franco

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Getty Images Bei den Producers Guild Awards 2026 in Los Angeles: Seth Rogen auf dem roten Teppich

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