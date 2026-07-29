Christopher Nolans nächster Film erscheint frühestens 2029

Christopher Nolans (55) neues Epos "Die Odyssee" hat an den Kinokassen alle Prognosen gesprengt: Bereits am Eröffnungswochenende strömten Fans in ausverkaufte Kinosäle, und die Kritiken feiern den Regisseur in höchsten Tönen. Auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes erreicht der Film einen Score von 95 Prozent bei den professionellen Kritikern – das Publikum legt sogar noch nach und vergibt beeindruckende 97 Prozent. Doch wer nun hofft, schon bald den nächsten Nolan-Film auf der großen Leinwand zu erleben, muss sich gedulden. Gegenüber Today verriet der Regisseur, dass es "mindestens" drei Jahre dauern würde, einen neuen Film zu produzieren.

Ein Grund für die lange Wartezeit ist, dass Christopher mit "Die Odyssee" an seine persönlichen und kreativen Grenzen gestoßen ist. In der NBC-Morgenshow erklärte er: "Ich bin definitiv an meine eigenen und die Grenzen der Belastbarkeit aller Beteiligten gestoßen. Ich meine, es ist die Odyssee, natürlich muss es schwierig sein. Wir machen unsere Arbeit nicht richtig, wenn wir einen Film der Odyssee drehen, der nicht schwierig erscheint." Zum Ausmaß des Projekts trägt auch das Budget von 250 Millionen US-Dollar (umgerechnet 219.452.247 Euro) bei – sowie der Umstand, dass der Filmemacher das gesamte Epos auf 70-Millimeter-IMAX-Film drehte. Gegenüber dem Unternehmen IMAX soll er gesagt haben: "Wenn wir jemals diesen Traum verwirklichen wollen, den gesamten Film auf diese Weise zu drehen, dann ist es jetzt so weit. Das ist die Odyssee."

Christopher wurde am 30. Juli 1970 in London geboren und feiert damit in zwei Tagen seinen 56. Geburtstag. Der britisch-amerikanische Regisseur ist bekannt dafür, seine Filme weitestgehend analog und ohne CGI zu drehen – eine Arbeitsweise, die aufwendige Vorbereitungen und lange Produktionszeiten erfordert. Ein Blick auf seine Filmografie zeigt, dass zwischen seinen großen Projekten stets etwa drei Jahre liegen: "Dunkirk" erschien 2017, "Tenet" 2020 und "Oppenheimer" 2023. Setzt sich dieser Rhythmus fort, würde sein nächster Film, womöglich aus dem Genre Horror, frühestens 2029 in die Kinos kommen.

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Getty Images Christopher Nolan, Regisseur, 2025

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Universal Pictures Matt Damon als Odysseus in "Die Odyssee"

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Getty Images Christopher Nolan spricht bei der Universal- und Focus-Präsentation während der CinemaCon in Las Vegas, 15. April 2026