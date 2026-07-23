König Charles' geplanter Spanien-Staatsbesuch 2027 enthüllt

König Charles (77) und Königin Camilla (79) haben einen großen Auslandsbesuch geplant: Laut Hello! soll das britische Königspaar 2027 zu einem offiziellen Staatsbesuch nach Spanien reisen. Genaue Termine stehen noch nicht fest, doch das Treffen mit dem spanischen Königspaar Felipe (58) und Letizia (53) gilt als gesetzt. Besonders aufregend könnte der Besuch für die spanischen Prinzessinnen werden: Es ist durchaus möglich, dass Prinzessin Leonor (20) und ihre jüngere Schwester Prinzessin Sofía (19), die beide für ihr Gespür für Mode bekannt sind, bei einem geplanten Staatsbankett erstmals mit einer Tiara auftreten werden.

Der Besuch wird ein historisches Ereignis sein – denn es handelt sich um den ersten offiziellen britischen Staatsbesuch in Spanien seit 1988. Damals waren die verstorbene Königin Elizabeth II. (†96) und Prinz Philip (†99) zu Gast bei König Juan Carlos (88) und Königin Sofía (87). Nun knüpft Charles fast vier Jahrzehnte später an diese Tradition an. Staatsbesuche dieser Art umfassen in der Regel ein feierliches Bankett, Reden und offizielle Empfänge und gelten als wichtiges Instrument zur Stärkung diplomatischer Beziehungen.

Für Charles und Felipe ist es nicht das erste Aufeinandertreffen. Bereits im November 2022 hatte Charles den spanischen Monarchen zu einer Audienz im Morning Room von Clarence House empfangen. Die beiden sollen sich dabei prächtig verstanden haben – Fotos zeigten sie beim herzlichen Lachen. Felipe und Letizia waren zudem unter den Gästen bei Charles' Krönung im Jahr 2023 und reisten eigens nach London an. Davor hatten die spanischen Royals 2017 selbst einen Staatsbesuch in Großbritannien absolviert, bei dem Felipe eine Rede vor dem britischen Parlament hielt.

Für Leonor kommt der royale Glanz obendrein genau zur richtigen Zeit. Kürzlich erst hat die Prinzessin ihre dreijährige Militärausbildung offiziell abgeschlossen. Bei einer Zeremonie an der Luft- und Raumfahrtakademie in San Javier verlieh Felipe ihr persönlich das Großkreuz des Luftfahrt-Verdienstordens. Leonor bekam außerdem wie die anderen Absolventen ihre Offiziersurkunde, während Letizia und Sofía bei dem Termin mit dabei waren.

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Imago König Charles und Königin Camilla in London an seinem 77. Geburtstag, November 2025

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Getty Images Königin Camilla, König Charles III., Bola Tinubu und Oluremi Tinubu beim Staatsbankett in Windsor Castle

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Imago Prinzessin Leonor, König Felipe, Königin Letizia und Prinzessin Sofía, 2026

Imago Prinzessin Leonor absolviert ihren ersten Ausbildungsflug im F-5 bei Ala 23 auf der Basis Los Llanos, Albacete, am 5. Mai 2026