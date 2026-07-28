Charles' Privatsekretär Clive Alderton kündigt Rücktritt an

Der royale Palast steht vor einem bedeutenden Personalwechsel: Sir Clive Alderton, der langjährige Privatsekretär von König Charles (77) und Königin Camilla (79), hat seinen Rückzug angekündigt. Der hochrangige Berater, der seit 20 Jahren dem britischen Königshaus dient, will seinen Posten im Frühjahr 2027 aufgeben – passend zu seinem 60. Geburtstag im Mai des kommenden Jahres. Clive gilt als einer der einflussreichsten Männer hinter den Kulissen der Monarchie.

In einer Mitteilung an die Mitarbeiter des Palastes erklärte er: "Es war die größte vorstellbare Ehre, dem König und der Königin in meiner jetzigen Rolle durch so historische Zeiten zu dienen – und mit unvergesslichem Humor auf dem Weg dahin. Diese Unterstützung wird in meinem Leben, in einer weniger formellen Form, für immer bestehen bleiben." Der Buckingham Palace bestätigte die Nachricht und ließ verlauten: "Der König und die Königin sind Sir Clive zutiefst dankbar für seine unermüdliche Unterstützung und seinen klugen Rat über die Jahre sowie für die anhaltende Loyalität, die einen reibungslosen Übergang zu seinem Nachfolger sicherstellen wird." Der Palast möchte die verbleibende Zeit nutzen, um in einem offenen und gründlichen Bewerbungsverfahren sowohl interne als auch externe Kandidaten für die Nachfolge zu prüfen.

Clive ist nicht nur im Palast bekannt – auch Prinz Harry (41) hat ihn in seiner viel diskutierten Autobiografie "Reserve" erwähnt. Dem Vernehmen nach soll Harry ihm den Spitznamen "die Wespe" gegeben haben, ohne den Berater dabei namentlich zu nennen. In dem Buch schrieb er: "Ohne Vorwarnung würde er dir einen solchen Stich mit seinem überdimensionalen Stachel versetzen, dass du vor Verwirrung aufschreien würdest." Bevor Clive in den Dienst des Königshauses trat, hatte er eine erfolgreiche diplomatische Karriere hinter sich. Nach dem Eintritt ins Foreign and Commonwealth Office im Jahr 1986 war er unter anderem in Polen, Belgien, Singapur und Frankreich tätig. Seinen ersten königlichen Posten trat er 2006 als stellvertretender Privatsekretär von Prinz Charles an.

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Getty Images König Charles III. trifft Soldaten des Royal Tank Regiment beim Families’ Day im Tank Museum in Bovington, Dorset

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Getty Images Sir Clive Alderton bei der Trauerfeier für die Duchess of Kent am Westminster Cathedral in London

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