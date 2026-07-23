So sicherte König Charles Treffen mit Harry und Meghan ab

König Charles (77) hat sich am 10. Juli in seinem Landsitz Highgrove House mit Prinz Harry (41), Herzogin Meghan (44) und den gemeinsamen Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) getroffen – und dabei offenbar nichts dem Zufall überlassen. Wie Page Six berichtet, war Königin Camilla (79) während der Zusammenkunft bewusst an der Seite des Königs. Für die Sussexes war es das erste Wiedersehen mit Charles und Camilla seit vier Jahren – ein seltenes Familientreffen, das für viel Gesprächsstoff sorgt.

Warum Camilla dabei war, erklärt Royal-Autor Robert Jobson gegenüber Page Six in klaren Worten: "Die Königin war aus einem bestimmten Grund anwesend: um sicherzustellen, dass alles bezeugt wird." Was genau bei dem Treffen gesprochen wurde, bleibt jedoch im Verborgenen. "Die einzigen Menschen, die das wissen, waren im Raum", so Jobson. Trotz allem habe Charles dem Treffen zugestimmt, damit er "keine Reue" verspürt – der König kämpft seit 2024 gegen eine Krebserkrankung. Harry zeigte sich nach dem Besuch optimistisch: Bei einem Gala-Abend soll er Gästen gegenüber gesagt haben, sein Vater sei "in bester Verfassung". Über seine Kinder schwärmte er: "Die Kinder wachsen wie Unkraut."

Dass Charles für das Treffen eine Zeugin an seiner Seite haben wollte, kommt nicht von ungefähr. Schon die verstorbene Königin Elizabeth II. soll Harrys Anrufe nie ohne eine weitere Person im Raum entgegengenommen haben. Auch untersagte sie den Sussexes, bei einem ihrer letzten Zusammentreffen einen Fotografen mitzubringen – das Paar hatte gewollt, dass das erste Zusammentreffen der Königin mit ihrer Urenkelin Lilibet festgehalten wird. Hintergrund ist das Misstrauen, das durch die öffentlichen Enthüllungen der Sussexes gewachsen ist: das Oprah-Interview von 2021, die Netflix-Doku und Harrys Memoiren "Spare". Darin beschrieb Harry unter anderem, wie er und sein Bruder Prinz William (44) ihren Vater angefleht hatten, nicht Camilla zu heiraten – und warf ihr vor, ihn gegenüber der Boulevardpresse als Tauschware benutzt zu haben.

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