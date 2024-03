Maria Clara und Mika tanzen nach "Let's Dance"-Aus weiter!

Es ist noch nicht vorbei. In diesem Jahr durfte Maria Clara Groppler (25) als einer von 14 Stars über das TV-Parkett von Let's Dance schweben. Allerdings stellte sich ihr Abenteuer bei der Show als ein wahrlich kurzes heraus. Bereits nach der ersten Folge mussten die Comedienne und ihr Profi-Tanzpartner Mikael Tatarkin die Koffer packen. Doch davon lassen sich die beiden nicht unterkriegen. Maria und Mika tanzen weiter – und zwar im Netz!

"Wir lassen uns das Tanzen nicht verbieten. Wir haben uns überlegt, trotzdem jede Woche Freitag eine kleine Choreo für euch zu tanzen", schreiben die 25-Jährige und der "Let's Dance"-Profi zu einem Tanzvideo, das sie auf Instagram posten. Es scheint, als habe Maria nach ihrem frühzeitigen Show-Aus noch lange nicht die Lust am Tanzen verloren. Ganz nach dem Motto "Let's weiter Dance" können sich die Fans des Paares also fortan über viele weitere Choreos des Duos freuen.

Der Rauswurf der Berlinerin und vor allem, dass sie in ihrem Einspieler anders dargestellt wurde, als sie wirklich ist, sorgte derweil für viel Kritik. In dem Clip waren statt ihres harten Trainings nur alberne Szenen gezeigt worden. Das findet auch Profitänzer Christian Polanc (45): "Der Film hat es so wirken lassen, als wäre sie nicht ernsthaft bei der Sache", meinte er im "Let's talk about Dance"-Podcast.

RTL / Arya Shirazi Maria Clara Groppler, Comedienne

Getty Images Christian Polanc im April 2019

