Darum wirkte Maria Clara enttäuscht über "Let's Dance"-Mika

In der Kennenlernshow von Let's Dance wurden den Promis ihre Tanzpartner zugeteilt – und Maria Clara Groppler (24) bekam Mikael Tatarkin zugewiesen. Wirklich begeistert schien die Komikerin davon nicht, aber das wirkte wohl nur nach außen so. Nach ihrem Exit stellt sie nämlich gegenüber RTL klar: "Vielleicht kam es in unserem Einspieler nicht so rüber, wir waren am Anfang schon überrascht, dass wir miteinander tanzen, weil wir uns halt nicht kannten. Aber wir haben in dieser einen Woche so zueinandergefunden und wir sind wirklich richtig gut befreundet jetzt."

Tanzprofi Christian Polanc (45) äußerte sich vor wenigen Tagen in seinem Podcast "Let's Talk About Dance" nämlich etwas kritisch über Maria und Mikael. Seine Gesprächspartnerin Christina Hänni (34) stimmte ihm in diesem Punkt zu. "Mein Eindruck war überraschenderweise auch, [...] dass sie sehr enttäuscht wirkte, als sie verpartnert wurde", meinte die Tänzerin.

In der ersten Sendung nach der Kennenlernshow mussten Maria und Mikael als Allererste das Format verlassen. Sie bekamen nicht genügend Anrufe, obwohl sie nicht die wenigsten Punkte der Jury kassierten. Viele Fans konnten das nicht verstehen. "Ich bin entsetzt! Ich hätte mit Tillman gerechnet und mir tut es für beide leid. Sie hatte wirklich Potenzial!", kommentierte etwa eine Zuschauerin einen Beitrag auf Instagram.

Getty Images Maria Clara Groppler und Paul Lorenz bei "Let's Dance"

Getty Images Mikael Tatarkin und Maria Clara Groppler im Februar 2024 in Köln

Instagram / mariaclaragroppler Mikael Tatarkin und Maria Clara Groppler

