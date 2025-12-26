Aus vor zehn Jahren: Das machen YouTube-Stars Y-TITTY heute

Phil Laude (35), Matthias Roll (34) und Oguz Yilmaz (34) haben vor genau zehn Jahren mit ihrem Abschiedssong "#endlich" als Y-TITTY die YouTube-Bühne verlassen – jetzt zeigt sich, wie unterschiedlich ihre Wege weitergingen. Das Trio, das zwischen 2009 und 2015 mit Parodien, Sketchen und Songs von Köln aus die Plattform prägte, verabschiedete sich am 11. Dezember 2015 mit dem Track "#endlich". Mit 354 veröffentlichten Videos sammelten sie insgesamt über 800 Millionen Aufrufe – heute sind die Jungs in ganz unterschiedlichen Ecken der Unterhaltungswelt zu Hause.

Phil erfüllte sich schon 2016 mit einer Rolle in "Bibi und Tina: Mädchen gegen Jungs" einen Kino-Traum, blieb seiner Community mit pointierten "Alman"-Clips treu und schaltete ab 2021 mit "Almania" in den Serienmodus – inzwischen sind drei Staffeln entstanden. Anfang Dezember dieses Jahres zog er auch unter seine Solo-YouTube-Karriere einen Schlussstrich. Gegenüber Bild sagte er Ende Oktober auf den VideoDays: "Ich freue mich gerade extrem auf die Pause, aber ich merke schon jetzt, dass ich wahrscheinlich dieses klare Ziel vermissen werde." Matthias, den viele als TC kennen, lieferte nach dem Trio-Aus zunächst weiter starke YouTube-Hits: Seine "Shape of You"-Parodie kam auf über 41 Millionen Views und überholte damit sogar Y-TITTYs eigenen Reichweiten-Klassiker "Der letzte Sommer". Auf YouTube ist es seit 2018 ruhig um ihn, Kurzvideos postet er weiter auf Instagram und war dieses Jahr sogar Teil von Knossis (39) "Mission Unknown: Atlantik". Oguz wiederum wechselte hinter die Kulissen: Er managte ein Jahr Influencerin Mirella Precek, leitete dreieinhalb Jahre ihr Puzzle-Label "Willa Wunst" und gründete im Februar 2020 mit einem Partner die Talentagentur "YilmazHummel", wo er bis heute als CEO arbeitet.

Abseits der Zahlen und Projekte bleibt die Geschichte von Y-TITTY eine über Freundschaft, Timing und das Gefühl, gemeinsam erwachsen zu werden. Phil erinnert sich gern an das kreative Miteinander, das aus spontanen Ideen virale Momente machte. Matthias’ Humor lebt heute in kurzen Formaten weiter, was Fans einen niedrigschwelligen Draht zu dem Macher aus der Anfangszeit lässt. Und Oguz, der Leise im Bunde, fand seine Rolle als Möglichmacher für andere Talente – ein Job, der Netzwerke, Vertrauen und ein gutes Gespür für Menschen verlangt. Das Trio ist heute kein Bühnen-Act mehr, aber die gemeinsamen Jahre bilden weiterhin den roten Faden, der ihre Wege verbindet.

Anzeige Anzeige

Instagram / dertc Matthias Roll, Phil Laude und Oguz Yilmaz von Y-TITTY, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Y-Titty alias Matthias Roll, Phil Laude and Oguz Yilmaz, 2015

Anzeige Anzeige

Imago Phil Laude bei der Aufzeichnung der NDR Talk Show im Studio Lokstedt, Hamburg, 21.11.2025

Anzeige