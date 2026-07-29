Ex-Freund gestorben: Sarah Ferguson könnte Millionen erben

Sarah Ferguson (66) könnte nach dem Tod ihres Ex-Freundes Paddy McNally (†88) zu einer reichen Frau werden. Der britische Unternehmer und ehemalige Rennfahrer starb im Alter von 88 Jahren nach langer Krankheit – und hinterlässt laut Daily Express ein Vermögen von rund 700 Millionen Euro. Berichten zufolge soll die ehemalige Herzogin von York einen Teil dieses enormen Erbes erhalten. Zudem soll Paddy ihr laut The Sun noch kurz vor seinem Tod sein Luxus-Chalet im schweizerischen Skiort Verbier als Zuflucht überlassen haben, nachdem sie und ihr Ex-Mann Andrew Mountbatten-Windsor (66) die Royal Lodge räumen mussten.

Doch nicht nur das mögliche Erbe sorgt derzeit für Schlagzeilen. Auch geschäftlich gibt es bei Fergie Veränderungen: Sechs Unternehmen, die mit ihr in Verbindung stehen, stehen vor der Schließung. Wie aus Dokumenten hervorgeht, die beim britischen Companies House eingereicht wurden, betrifft dies unter anderem S Phoenix Events, Fergie's Farm, La Luna Investments und Solamoon Ltd. Für fünf der sechs Firmen wurden demnach bereits Anträge gestellt, die Gesellschaften aus dem Handelsregister zu streichen – sie würden damit den Betrieb einstellen und offiziell nicht mehr bestehen.

Paddy und Sarah lernten sich in den 1980er Jahren kennen, bevor die Britin Andrew, der damals noch den Prinzentitel trug, heiratete. Ihre Beziehung soll laut Berichten geendet haben, als Paddy es beim Großen Preis von Italien versäumte, ihr einen Heiratsantrag zu machen, nachdem sie ihm ein Ultimatum gestellt hatte. Trotz der Trennung blieb er ihr bis zuletzt eng verbunden. Ein Insider erklärte gegenüber The Sun: "Paddy hat Sarah immer beschützt, und in den vergangenen vier Jahrzehnten brauchte sie oft sehr viel Unterstützung."

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