Chelsea Handler stellt knallharte Urlaubsregeln auf

Wer mit Chelsea Handler (51) verreisen will, sollte sich besser an klare Vorgaben halten: Die Comedian hat mitten in der Sommerreisezeit auf Instagram einen deutlichen Einblick in ihre Familienregeln gegeben. Am Mittwoch teilte Chelsea dort einen Auszug aus ihrem Buch "I'll Have What She's Having" und machte damit öffentlich, was sie ihrer Großfamilie nach früheren Besuchen in ihren Häusern in Los Angeles, Mallorca und auf Martha's Vineyard klargemacht hatte. Der Hintergrund: Die beliebte Komikerin fühlte sich nach den gemeinsamen Aufenthalten nach eigenen Worten wegen eines Mangels an Manieren "beschämt" und "ausgenutzt", wie das Magazin People berichtet.

Die Regeln sind konkret: Alle sollen das Personal und Lieferdienste freundlich grüßen, Teller nach dem Essen in die Spülmaschine räumen und nicht übermäßig viel Alkohol trinken. Auch soll niemand blind Vorräte leeren, ohne sie wieder aufzufüllen. "Wenn ich einen Krug Margaritas mixe, trinkt ihn nicht leer, es sei denn, ihr seid bereit, einen neuen zu machen", heißt es in dem Brief. Bei Spieleabenden, Filmabenden oder beim gemeinsamen Essen sollen Handys und Videospiele für ein bis zwei Stunden weggelegt werden, damit echte Familienmomente entstehen können. Ebenso betont sie, Urlaube mit ihr seien "kein Freifahrtschein", sondern setzen einen Beitrag in Form von guter Stimmung und Rücksicht voraus.

In der Talkshow von Jimmy Kimmel (58) erklärte Chelsea bereits im März 2025, dass sie nach ihrem Brief tatsächlich erneut mit der Familie verreist sei – inzwischen aber mit einem neuen System. Kinder und Erwachsene reisen bei ihr getrennt: "Ich trenne sie, weil ich dann Tante sein und Spaß haben kann – und dann mit den Erwachsenen reise ich allein. Das ist mein neues Ding." Chelsea ist das jüngste von sechs Geschwistern und wuchs in Livingston, New Jersey auf. Eigene Kinder hat die unverheiratete Komikerin nicht, dafür aber acht Nichten und Neffen.

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Getty Images Chelsea Handler, März 2025

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Getty Images Jo Koy und Chelsea Handler im April 2022

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Instagram / chelseahandler Chelsea Handler, Komikerin