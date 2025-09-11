Chris Hemsworths Frau Elsa teilt süße Urlaubsschnappschüsse

Elsa Pataky (49) und Chris Hemsworth (42) genießen derzeit eine romantische Auszeit in Fidschi, nachdem sie zuvor mehrere Wochen getrennt voneinander verbracht hatten. Die spanische Schauspielerin teilte auf Instagram sonnige Schnappschüsse, die von paradiesischen Stränden, entspannten Momenten auf einem Boot und glücklichen Familienstunden mit den gemeinsamen drei Kindern zeugen. Elsa schwärmte: "Fidschi, Sonne, Wellen, Familie, Freunde und Feiern. Das Leben ist schön!"

Auf einem Foto präsentiert sich die Dreifach-Mama in einem roten Bikini, während sie am puderweißen Sandstrand posiert. Auf einem anderen Bild zeigt sich das Paar gemeinsam auf einem Boot – Chris ganz lässig im schwarzen Shirt und mit Sonnenbrille – bei bester Laune. Die Bilder kommen kurz nach einer Zeit, in der Gerüchte über eine mögliche Ehekrise die Runde gemacht hatten, da Chris und Elsa laut Medienberichten im Sommer kaum Zeit miteinander verbracht haben sollen.

Auslöser für diese Gerüchte war vor allem Chris' 42. Geburtstag. Diesen feierte der Marvel-Star auf Ibiza mit seinen Brüdern Liam (35) und Luke (44) sowie einer prominenten Gästeschar – doch Elsa blieb in Australien, wo sie die Kinder betreute. Die 49-Jährige gratulierte ihrem Mann, mit dem sie seit 2010 verheiratet ist, lediglich auf Instagram. Auch sie selbst war in den letzten Wochen viel beschäftigt: In ihrer Heimat Spanien drehte sie für ein neues Projekt, bevor sich die Familie nun endlich in der Südsee wiedervereinen konnte.

Instagram / DNNpcZfTWBT Chris Hemsworth und Elsa Pataky im September 2025

Instagram / DNNpcZfTWBT Elsa Pataky, Schauspielerin

Getty Images Chris Hemsworth und Elsa Pataky mit ihren Zwillingen in London, Juli 2025