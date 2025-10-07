Chris Hemsworths Millionen-Villa hat Superhelden-Kletterwand

Chris Hemsworth (42) hat sein Anwesen in Byron Bay um eine beeindruckende Attraktion erweitert: Eine massive, individuell angefertigte Kletterwand ziert nun die Außenwand seines 50-Millionen-Dollar-Hauses (46,5 Millionen Euro). Diese zieht sich über die gesamte Höhe des dreistöckigen Gebäudes und ermöglicht durch bunte Klettergriffe und spezielle Befestigungsbalken ein sicheres und anspruchsvolles Training. Das Haus, das er bereits 2014 gemeinsam mit Ehefrau Elsa Pataky (49) erwarb und nach einem Umbau 2019 fertigstellte, beherbergt neben der Kletterwand zahlreiche weitere luxuriöse Features.

Besonders hervorzuheben ist Chris' "The Shed", ein ultramoderner Trainingsbereich, der für seine Fitness-App Centr genutzt wird. Gegenüber realestate.com.au erklärte sein persönlicher Trainer und Geschäftspartner Luke Zocchi, dass bei der Ausstattung dieser Anlage weder Mühe noch Geld gespart wurde, um das Neueste in Sachen Trainingstechnologie zu integrieren. Hier finden nicht nur Tests für neue Workouts und Geräte statt, sondern es gibt auch Räume für spezielle Agilitäts- und Plyometrie-Trainings sowie eine Sauna und Eisbäder für die Regeneration nach dem Sport.

Die Leidenschaft des Hollywoodstars für Fitness ist unverkennbar und spielt auch in seiner Karriere eine zentrale Rolle. Für seine berühmte Rolle als Thor bereitet sich Chris mit einem intensiven Training und einer strengen Diät vor. Gegenüber Daily Mail verriet er: "Ich esse acht bis zehn Mahlzeiten am Tag." Der Schauspieler nimmt dabei bis zu 4.000 Kalorien zu sich, um in Form zu kommen. Nach eigenen Angaben kombiniert er diese Ernährungsroutine mit mehreren Trainingssessions am Tag. Derzeit befindet sich Chris bereits wieder in Vorbereitung auf den kommenden Marvel-Film "Avengers: Doomsday", der 2026 in die Kinos kommen soll.

Getty Images Chris Hemsworth, September 2024

Getty Images Chris Hemsworth und Elsa Pataky am 17. Juli 2025 in London

ActionPress/SIPA PRESS Chris Hemsworth als Thor in "Thor: The Dark Kingdom"