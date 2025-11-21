Ehefrau Elsa unterstützt Chris Hemsworth auf dem Red Carpet

Chris Hemsworth (42) und Elsa Pataky (49) konnten diese Woche auf der Gold Coast endlich wieder gemeinsam auf dem roten Teppich bewundert werden. Anlass war die exklusive Premiere von Chris' neuer Disney+-Dokumentation "A Road to Remember". Der Schauspieler zeigte sich in einem stilvollen braunen Dreiteiler an der Seite seiner Frau, die in einem grünen Maxikleid und funkelnden silbernen Stilettos strahlte. Besonders herzlich war die familiäre Unterstützung: Neben Elsa begleiteten Chris auch seine Eltern Craig und Leonie, seine Brüder Liam und Luke sowie deren Partnerinnen und Kinder. Für Chris und Elsa war es der erste gemeinsame öffentliche Auftritt seit Monaten.

Der Dokumentarfilm widmet sich dem Kampf von Chris' Vater Craig gegen früh einsetzendes Alzheimer. Die Premiere wurde zu einem ganz besonderen Familienmoment, da auch Craig und Leonie im Film mitwirken. Auf Instagram teilte der Thor-Star rührende Schnappschüsse von der Veranstaltung und bedankte sich bei seiner Familie: "Es war eine surreale Erfahrung, letzte Nacht mit Familie und Freunden bei einer Sondervorführung von 'A Road to Remember' Zeit zu verbringen." Auch seine Zwillingssöhne Tristan und Sasha waren Teil des Abends, während Tochter India bei diesem Event fehlte. Neben emotionalen Momenten nahm sich Chris auch Zeit, dem Regisseur Tom Barbor-Might und allen Beteiligten des Projekts seinen Dank auszusprechen.

Die vergangenen Monate waren für das Paar von vielen getrennten Reisen geprägt. Während Elsa kürzlich in ihrer Heimat Spanien für die neue TV-Serie "Matices" vor der Kamera stand, widmete sich Chris unter anderem der Promotion seines Projekts "Limitless: Live Better Now". Trotz dieser Phasen der Distanz bleiben sie ein eingespieltes Team und teilen wichtige Momente wie diesen. Elsa, die oft in Interviews über ihre Liebe zu ihrer Familie spricht, unterstützte ihren Mann auch bei dieser Premiere mit sichtbarer Freude und ihrem strahlenden Lächeln. Die Dokumentation "A Road to Remember" startet am 24. November bei Disney+.

IMAGO / FAMOUS Chris Hemsworth und Elsa Pataky, Juli 2025

IMAGO / ABACAPRESS Chris Hemsworth und seine Familie, Juli 2025

Instagram / elsapataky Chris Hemsworth und Elsa Pataky mit Tochter India Rose und den Zwillingssöhnen Sasha und Tristan