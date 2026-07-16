Wegen starker Migräne: Bushido lässt sich Botox spritzen

Rapper Bushido (47) greift bei seinem Migräneleiden zu einer eher ungewöhnlichen Behandlungsmethode: Auf Instagram teilte der Musiker jetzt ein Video, das zeigt, wie ihm ein Arzt mehrere Botox-Spritzen in den hinteren und vorderen Kopfbereich verabreicht. Dazu schreibt er: "Hey Leute, ich leide seit mittlerweile mehr als 35 Jahren an Migräne mit starker Aura. Habe schon einiges ausprobiert und befasse mich gerade mit Botox als Therapie." Mit dem Video macht der Rapper seinen Followern deutlich, dass er sich für einen unkonventionellen Weg entschieden hat, um seinem langjährigen Leiden Herr zu werden.

Bushido nutzt den Beitrag auch, um aufzuklären: "Viele wissen das wahrscheinlich gar nicht, aber man kann damit gute Ergebnisse erzielen." Darüber hinaus weist er auf eine wichtige Information für Betroffene hin. "Wenn man die ärztliche Diagnose der Migräne hat, bekommt man die Behandlung mittlerweile über die gesetzliche Krankenversicherung bezahlt", erklärt er. Sein persönliches Fazit fällt eindeutig positiv aus: "Ich bin mehr als begeistert und kann es jedem ans Herz legen."

Vor wenigen Tagen gab Bushido auch in seinem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" private Einblicke. Er berichtete ungewohnt offen über eine Zeit, in der ihn Angstzustände und Panikattacken völlig aus der Bahn warfen. Zeitweise habe er nicht mal mehr das Haus verlassen können. Auslöser sei seine massive Ehekrise gewesen: Bushido und Anna-Maria Ferchichi (44) lebten ab Herbst 2025 rund ein halbes Jahr getrennt. "Du verlierst diese 'positive Naivität'. Genau das, was dich immer wieder morgens dazu bringt, herauszugehen", erzählte der Familienvater.

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Instagram / bush1do Bushido, Rapper

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Instagram / bush1do Bushido, Rapper

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Juni 2026

Was haltet ihr davon, dass sich Bushido Botox wegen Migräne spritzt? Finde ich klasse, Hauptsache es hilft. Komisch, kann mir nicht vorstellen, dass das etwas bringt. Ergebnis anzeigen