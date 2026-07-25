Angstzustände: So schlecht ging es Bushido mit der Trennung

Rapper Bushido (47) hat jetzt offen über eine schwere persönliche Krise gesprochen, die ihn im vergangenen Jahr mitten ins Mark traf. Auslöser war eine vorübergehende Trennung von seiner Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (44). Gegenüber Bild schilderte er, wie lähmend die Angst in dieser Zeit für ihn war: "Die gesamte Angst lag auf mir wie eine Bleiweste bei der Röntgenaufnahme. Allein die Tatsache, dass meine Frau nicht mehr meine Frau ist und meine Kinder ohne Mutter und Vater aufwachsen. Ich habe plötzlich gemerkt, dass ich niemanden mehr in meinem Leben habe." Die Situation war so belastend für den 47-Jährigen, dass er zeitweise das Haus nicht mehr verlassen konnte.

Den Grund für die Beziehungskrise beschreibt Bushido so: "Wir waren an einem Punkt, wo wir beide nicht mehr miteinander reden konnten oder wollten, weil jeder die Verletzungen aus den Jahren davor gespürt hat." Über seine inneren Kämpfe hatte der Rapper zuvor mit niemandem gesprochen – nicht einmal nach dem dramatischen Unfall seines Sohnes Djibi, dem dabei fast der Arm abgetrennt worden wäre. Offen darüber gesprochen hat Bushido dann erstmals im gemeinsamen Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi". Dort wandte er sich direkt an Anna-Maria: "Du verlierst diese 'positive Naivität'. Genau das, was dich immer wieder morgens dazu bringt, rauszugehen. Du weißt selbst, dass bei mir meine Angstzustände extrem schlimm waren, dass ich teilweise nicht rausgegangen bin, ich dir das oft nicht erzählt habe. Du dachtest, dass ich teilnahmslos sei."

Heute scheinen Bushido und Anna-Maria die Krise hinter sich gelassen zu haben. "Es ist etwas Gutes aus der Krise hervorgegangen", erklärte der Rapper gegenüber Bild. Die beiden sind seit 2012 verheiratet und haben gemeinsam sieben Kinder. Anna-Maria ist neben ihrer Rolle als Mutter auch als Influencerin aktiv und gibt regelmäßig Einblicke in den Familienalltag. Mit dem gemeinsamen Podcast haben die beiden nun offenbar auch ein neues Format gefunden, in dem sie einander – und auch ihren Zuhörern gegenüber – öffnen.

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Juni 2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Die Familie von Anna-Maria Ferchichi und Bushido

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Mai 2026