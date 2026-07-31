Gegen alte Royal-Regeln: Herzogin Meghan zeigt viel Bein

Herzogin Meghan (44) hat bei der Premiere der Dokumentation "Cookie Queens" in Los Angeles einen entspannten Sommerauftritt hingelegt – und dabei einen Look gewählt, der während ihrer Zeit als aktives Mitglied der Royal Family undenkbar gewesen wäre. Die Herzogin erschien am 29. Juli bei der Vorführung in einem weit geschnittenen braunen Oberteil, kombiniert mit weißen Shorts und flachen Schuhen. Dazu trug sie einen Haarreif. Meghan war nicht nur als Gast bei der Premiere dabei: Sie hat den Film als ausführende Produzentin mitverantwortet.

Die Dokumentation erzählt die Geschichte von vier Girl Scouts, die davon träumen, den Titel der erfolgreichsten Keksverkäuferin zu erringen. Besondere Aufmerksamkeit zogen bei Meghans Auftritt vor allem die weißen Shorts, zu sehen auf Fotos, die Bunte vorliegen, auf sich – denn kurze Hosen gelten im royalen Dresscode als absolutes Tabu. Weibliche Royals erscheinen bei offiziellen Terminen traditionell in Kleidern oder Röcken, deren Säume mindestens bis zum Knie reichen. Hautfarbene Strumpfhosen und möglichst wenig gezeigte Haut gehören ebenfalls zum vorgeschriebenen Erscheinungsbild.

Auch ein Haarreif, den Meghan zu einem anderen Look bei der Gartenarbeit kombinierte, hat eine royale Geschichte: Das Accessoire gilt als einstiges Markenzeichen von Prinzessin Kate (44). Die Ehefrau von Prinz William (44) trug ähnliche Modelle lange Zeit regelmäßig bei offiziellen Terminen – etwa während ihrer Irlandreise im Jahr 2020. Laut Royal-Experten hat Kate, die besonders gerne Grün trägt, ihren Stil seit ihrer Ernennung zur Prinzessin von Wales jedoch bewusst formeller gestaltet und greift seitdem kaum noch zum Haarreif. Meghan hingegen ist an keinerlei Dresscode mehr gebunden, seit sie und ihr Mann Prinz Harry (41) ihre royalen Pflichten niederlegten.

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Getty Images Herzogin Meghan bei ihrer Rede in Genf

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Getty Images Meghan, Duchess of Sussex, beim Modellbau-Workshop im Australian National Veterans Arts Museum in Melbourne

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Imago Prinzessin Kate beim Royal Ascot, Tag zwei, Ascot Racecourse, 17. Juni 2026