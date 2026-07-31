Mike Heiter schenkt Leyla zum ersten Hochzeitstag ein Auto

Was für eine Überraschung! Mike Heiter (34) hat seiner Frau Leyla Heiter (30) zum ersten Hochzeitstag ein ganz besonderes Geschenk gemacht: Der Realitystar schenkte ihr einen rosafarbenen Volkswagen New Beetle mit beigefarbener Lederausstattung – selbst der Autoschlüssel ist in Rosa gehalten. Das Paar feierte seinen ersten Hochzeitstag am 5. Juli 2026 und Leyla konnte ihr Glück kaum fassen. Sie schrie vor Freude auf und fiel Mike in die Arme. Auf Instagram teilte das Paar den emotionalen Moment mit seiner Community.

Leyla schwärmte auf der Plattform in höchsten Tönen von dem Geschenk ihres Mannes: "Du hast einfach den größten Frauentraum auf die Beine gestellt", schrieb sie. Mike zeigte sich dabei sichtlich stolz über die gelungene Überraschung und betonte: "Ich habe auf jedes Detail geachtet." Dazu richtete er liebevolle Worte an seine Frau: "Herzlichen Glückwunsch zum ersten Hochzeitstag, meine Frau." Leylas erste spontane Reaktion auf das außergewöhnliche Jubiläumsgeschenk fiel dabei ebenfalls deutlich aus: "Oh mein Gott, du verarschst mich."

Mike und Leyla zählen seit Längerem zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Realityszene und lassen ihre Fans immer wieder an privaten Momenten teilhaben. Seit ihrer Hochzeit tritt Leyla auch unter dem Namen Leyla Heiter auf. Gerade persönliche Gesten und gemeinsame Einblicke in ihren Beziehungsalltag spielen auf ihren Social-Media-Kanälen immer wieder eine große Rolle. Dass ausgerechnet ein rosafarbener New Beetle zum Hochzeitstags-Geschenk wurde, passt dabei zu der auffälligen und verspielten Überraschung, mit der Mike seiner Frau nun ganz offensichtlich eine riesige Freude gemacht hat.

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Imago Mike Heiter und Leyla Lahouar bei den Bunte New Faces Awards Music 2024 in der P61 Gallery, Berlin

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Instagram / mikeheiter Mike und Leyla Heiter am Valentinstag 2026

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Getty Images Leyla und Mike Heiter bei der Gala "Ein Herz für Kinder" in Berlin