Drew Starkeys peinlichster Fanmoment passierte halbnackt

Schauspieler Drew Starkey (32) hat eine ziemlich unangenehme Begegnung mit einem Fan erlebt – und das ausgerechnet während einer Massage. Beim Besuch des Entertainment Weekly Studios auf der San Diego Comic-Con 2026 plauderte der Outer Banks-Star aus dem Nähkästchen. Mitten in der Behandlung hörte er plötzlich, wie ihm die Masseurin gestand: "Ich bin übrigens ein riesiger Fan von dir." Drew hob kurz den Kopf, bedankte sich höflich – und hoffte dann nur noch auf eines: dass das Ganze schnell vorbei sein würde. "Ich hab gebetet, dass es bald endet", gestand er gegenüber Entertainment Weekly lachend.

Aber auch seine Kollegin Adria Arjona (34) hatte eine amüsante Fangeschichte auf Lager. Die Schauspielerin erzählte, wie sie einmal während der Pariser Fashion Week von aufgeregten Fans vor ihrem Hotel umzingelt wurde. Die Security versuchte, sie ins Gebäude zu ziehen, während das Chaos um sie herum immer größer wurde – eigentlich wollte Adria nur ihre Ruhe. Doch dann mischte sich ihre Mutter ein: "Ich höre meine Mutter mitten in dem ganzen Chaos weinen. Sie ruft: 'Die lieben dich so sehr!'" Doch die Mutter setzte sich durch und brachte Adria dazu, doch noch nach draußen zu gehen und Autogramme zu geben. Rückblickend räumte die Schauspielerin ein: "Sie hatte übrigens recht. Aber es war einfach sehr spät und sehr chaotisch."

Drew und Adria stehen gemeinsam vor der Kamera für den Film "Onslaught", der von Regisseur Adam Wingard inszeniert wurde und in dem Adria eine Mutter spielt, die ihre Familie vor gefährlichen Supersoldaten schützen muss. Die Dreharbeiten waren für beide alles andere als bequem – vor allem die eisigen Temperaturen machten der Crew zu schaffen. Adria berichtete gegenüber Entertainment Weekly, dass das Kunstblut, mit dem sie für die Rolle bedeckt war, immer wieder einfror, sodass ständig nachgeschminkt werden musste. Auch Drew musste sich für seine Rolle körperlich verwandeln: Er ließ sich die Augenbrauen bleichen. "Ich wollte sie eigentlich komplett rasieren, aber Adam kam auf mich zu und meinte: 'Vielleicht bleichen wir sie einfach'", erzählte er. Als er sich das erste Mal mit den hellen Augenbrauen im Spiegel sah, war er selbst überrascht.

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Getty Images Drew Starkey bei der Premiere von Apple TVs "Lucky" in Los Angeles, Juli 2026

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Getty Images Adria Arjona bei einer Sondervorstellung von "Andor" Staffel zwei in Hollywood

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Getty Images Drew Starkey bei der National Board of Review Gala 2025

Findet ihr es okay, wenn eine Masseurin mitten in der Behandlung ihr Fangirl-Moment rauslässt? Süß und menschlich – ein ehrliches Kompliment geht immer. Lieber professionell bleiben und nach der Massage quatschen. Ergebnis anzeigen