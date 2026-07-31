Carly Pearce spricht offen über Kinderwunsch und zweite Ehe

Country-Sängerin Carly Pearce (35) hat in einem TikTok-Video offen über ihre Wünsche und Vorstellungen für die Zukunft gesprochen – und dabei auch ein heikles Thema angesprochen: Kinder. Auf eine Frage einer Followerin, ob sie sich noch nicht sicher sei, ob sie Kinder möchte, und ob sie sich eine erneute Heirat vorstellen könne, antwortete die Sängerin ehrlich. "Vielleicht gibt es da draußen einige, die so sind wie ich. Ich fühle mich immer schlecht, wenn ich sage, dass ich eigentlich keine Kinder möchte. Ich liebe Kinder, ich liebe die Kinder meiner Freunde, ich bin eine tolle Tante. Aber es war nie mein Traum", erklärte sie in dem Video.

Carlys Traum sei es stattdessen immer gewesen, Country-Musik zu machen und viel unterwegs zu sein. "Ich denke, wir sollten es normalisieren, dass Menschen, die wirklich keine Kinder wollen, das auch offen sagen können. Ich glaube nicht, dass es für jeden sein sollte, nur weil die Gesellschaft es uns so vorschreibt", so die Sängerin weiter. "Ich möchte keine Kinder und das ist völlig okay für mich." Zur Frage nach einer erneuten Ehe antwortete sie mit einem klaren "Absolut". Ihre vergangene Scheidung werde sie davon nicht abhalten: "Na und, ich war geschieden. Es war meine Start-up-Ehe, und jetzt darf ich die richtige haben", sagte sie am Ende des Videos. In den Kommentaren erntete sie dafür viel Zuspruch – Fans schrieben etwa: "Menschen, die keine Kinder wollen, sollten keine haben. Alle Macht dir!" oder "Du solltest dich nie schlecht fühlen!"

Carly war von Oktober 2019 bis September 2020 mit dem Country-Sänger Michael Ray (38) verheiratet. Die beiden hatten sich 2018 kennengelernt, nachdem sie selbst den ersten Schritt gewagt und ihm auf Social Media eine Nachricht geschickt hatte. Bereits im Dezember desselben Jahres folgten die Verlobung und schließlich die Hochzeit in der Nähe von Nashville. Weniger als ein Jahr später reichte Carly die Scheidung ein. Mittlerweile hat sie wieder einen Partner an ihrer Seite: Jordan Karcher, Gründer des Unternehmens Grounds & Hounds Coffee Co. Die beiden machten ihre Beziehung im Juli 2025 auf Instagram offiziell.

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Getty Images Carly Pearce, Musikerin

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Getty Images Carly Pearce und Michael Ray im April 2019

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Getty Images Carly Pearce bei den CMT-Awards 2024