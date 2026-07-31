Bollywood-Star Aamir Khan weinte nach anfänglichen Filmflops

Aamir Khan lässt tief blicken: Bei einem Auftritt beim BFI London Film Festival erinnerte sich der Bollywood-Star jetzt an die härteste Phase seiner Karriere – und daran, wie er damals regelmäßig in seiner Wohnung in Mumbai in Tränen ausbrach. Nach dem Riesenhit "Qayamat Se Qayamat Tak" Ende der 80er-Jahre galt der Schauspieler kurzzeitig als "one-film wonder", wie er laut Indian Express erzählte. Gegenüber dem Publikum berichtete Aamir offen, dass er nach Drehtagen heimkam, weinte und sich fragte, ob er überhaupt im Filmgeschäft bleiben solle. In dem Gespräch schilderte er ausführlich, wie sehr ihn diese ersten großen Rückschläge aus der Bahn geworfen haben.

Denn nach dem romantischen Kultfilm "Qayamat Se Qayamat Tak", mit dem Aamir und Kollegin Juhi Chawla über Nacht zu Stars wurden, folgte beruflich zunächst Ernüchterung. Erfolgsregisseure blieben auf Distanz, also unterschrieb er – in Anlehnung an den damaligen Branchenstandard – fast zehn Filme gleichzeitig, während Kollegen wie Anil Kapoor oder Govinda sogar Dutzende Projekte parallel laufen hatten. Viele der ausgewählten Produktionen stammten von Newcomer-Regisseuren, in deren Arbeit Aamir bald kein gutes Gefühl mehr hatte. "Die Filme kamen in die Kinos und floppten einer nach dem anderen. Ich wurde plötzlich als one-film wonder abgestempelt", erinnerte er sich. Er habe mehrfach täglich gedreht, drei Schichten am Tag, und sich gefühlt "wie im Treibsand", aus dem er mit jedem Misserfolg tiefer versank. Trotzdem habe er alle Zusagen eingehalten und erst nach dieser Erfahrung seine bis heute bekannte Regel aufgestellt, nur noch Projekte mit starker Geschichte, vertrautem Regisseur und unterstützendem Produzenten zu wählen.

Privat steht Aamir inzwischen in einem ganz anderen Lebenskapitel. Anfang Juli gab der Schauspieler in seinem Haus im Mumbauer Stadtteil Pali Hill seiner Partnerin Gauri Spratt das Jawort. Die Zeremonie blieb bewusst intim, wie unter anderem The Hollywood Reporter India berichtete. Rund 100 bis 150 Gäste sollen dabei gewesen sein, darunter Familie, enge Freunde und ausgewählte Kollegen. Schon im Vorfeld hatte Aamir angekündigt, es werde "ein sehr besonderer Tag", und bat um gute Wünsche für das Paar. Ganz geheim blieb das Fest allerdings nicht: Trotz privater Feier tauchten Videos und Fotos im Netz auf. Ex-Cricketer Irfan Pathan teilte einen Clip, in dem Aamir und Gauri mit Familie und Freunden tanzen.

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Getty Images Aamir Khan bei der Vorführung von "Lagaan" beim Red Lorry Film Festival in Mumbai, 13. März 2026

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Getty Images Aamir Khan und Juhi Chawla bei einer Sondervorführung von "Qayamat Se Qayamat Tak" in Mumbai, April 2013

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Getty Images Aamir Khan und Gauri Spratt bei Ramesh Tauranis 65. Geburtstag in Mumbai, 17. Januar 2026

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