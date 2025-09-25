Chase Stokes bei erstem Auftritt nach Trennung gesichtet

Nach der Trennung von Kelsea Ballerini (32) wurde Chase Stokes (33) jetzt zum ersten Mal seit dem Liebes-Aus in der Öffentlichkeit gesehen. Die beiden hatten fast drei Jahre lang eine Beziehung, die Anfang 2023 offiziell wurde. Fans erinnern sich noch gut an das romantische erste Treffen des Schauspielers und der Country-Sängerin, bei dem Chase laut Kelsea wortlos aus seinem Auto stieg, sie küsste und mit den Worten "Zum Glück bist du echt" begrüßte. Wie E! News nun berichtete, wurde Chase jetzt bei einem Konzert von Malcolm Todd in der Charleston Music Hall in South Carolina gesichtet. Begleitet wurde er von seinen "Outer Banks"-Co-Stars Drew Starkey (31) und Jonathan Daviss sowie Drews Schwester Brooke Starkey.

Im August 2023 gewährte Kelsea auf TikTok Einblicke in die Anfänge ihrer Romanze. Sie teilte ein Video, das sie kurz vor ihrem ersten Date mit Chase zeigt. Nervös, aber entschlossen präsentierte sie vor einem Spiegel ihr Outfit und scherzte über ihre "cool girl"-Frisur. "Ich kann das. Es ist nur ein Date. Wir essen was und reden über das, was wir tun", erzählte sie damals in dem Clip. Die Unterhaltung mit der Kamera wirkte dabei wie ein Motivationsgespräch mit sich selbst, während sie das Treffen mit Chase vorbereitete, das schließlich den Grundstein für ihre Beziehung legte.

Die Liebe der beiden, trotz der intensiven Verbundenheit anfangs, hielt dem Druck des Alltags aber offensichtlich nicht stand. Kelsea offenbarte in einem Interview zuvor, dass ihre Beziehung mit Chase ihr völlig neue emotionale und körperliche Erfahrungen brachte und sie eine echte Verbindung zueinander hatten. Doch nun sind beide wieder auf getrennten Wegen unterwegs. Während Kelsea ihre zahlreichen Fans mit ihrer Musik begeistert, scheint Chase seinen Weg erneut als Single zu beschreiten. Ob beide künftig wieder zueinanderfinden oder ganz neue Kapitel schreiben, bleibt abzuwarten.

Getty Images Chase Stokes, Schauspieler

Getty Images Chase Stokes und Kelsea Ballerini, Mai 2025

Getty Images Chase Stokes, "Outer Banks"-Star