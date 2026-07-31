Glen Hansards letzter Auftritt vor tragischem Tod in Dublin

Nur Stunden vor seinem tragischen Tod am 29. Juli stand Glen Hansard (†56) noch auf der Bühne – und Fans auf der ganzen Welt können diesen letzten Auftritt nun in einem Video sehen. Aufgenommen wurde die Aufnahme in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Pub The Wren's Nest im Dubliner Vorort Chapelizod, wo der irische Sänger gegen 23:15 Uhr an einer traditionellen irischen Musiksession teilnahm. Mit akustischer Gitarre und seiner unverkennbaren Stimme begeisterte er die Anwesenden – wenige Stunden später, gegen 4:30 Uhr morgens, verunglückte er bei einem Motorradunfall im Dubliner Stadtteil Lucan tödlich. Glen wurde 56 Jahre alt. Der Mirror berichtete über das kursierende Video, das zahlreiche Fans bewegt hat und mit Beileidsbekundungen überschwemmt wurde.

Für all jene, die sich persönlich von dem Musiker verabschieden möchten, wurde eine öffentliche Totenwache angekündigt. Am Montag zwischen 11 und 16 Uhr können Fans und Weggefährten im Baroque Chapel des Irish Museum of Modern Art im Royal Hospital Kilmainham in Dublin Abschied nehmen. Am darauffolgenden Dienstag findet um 13:30 Uhr die Trauerfeier in der St Patrick's Cathedral in Dublin statt, die ebenfalls öffentlich zugänglich sein wird. Außerhalb der Kathedrale soll eine Lautsprecheranlage aufgebaut werden, zudem wird die Zeremonie online übertragen. Laut Traueranzeige werden Freunde und Familienmitglieder dabei Musik aufführen. Auf Glens Instagram-Seite bat seine Familie außerdem darum, statt Blumen oder Geschenken Spenden an die Simon Community und Ukrainian Action zu richten.

Glen Hansard war eine der prägendsten Persönlichkeiten der irischen Musikszene. Als Frontmann der Band The Frames und Teil des Duos The Swell Season hinterließ er ein bedeutendes musikalisches Erbe. Einem internationalen Publikum wurde er durch den Film "The Commitments" bekannt, in dem er als junger Musiker mitspielte. Seinen größten Erfolg feierte er mit dem Song "Falling Slowly", den er gemeinsam mit Markéta Irglová für den Film "Once" schrieb und der 2007 mit dem Oscar für den besten Originalsong ausgezeichnet wurde. Auch als Solokünstler war er aktiv: Sein Album "Didn't He Ramble" wurde 2016 für einen Grammy in der Kategorie Best Folk Album nominiert.

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Getty Images Glen Hansard backstage bei "An Evening With Robert Redford And T Bone Burnett" während des Sundance London im Indigo at The O2

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Instagram / rachelzegler Rachel Zegler und Glen Hansard

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Imago Glen Hansard und Bono feiern "Once"-Tony-Nominierungen mit einem spontanen Auftritt im The Living Room, New York, 8. Mai 2012