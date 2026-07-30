Neue Details zu Glen Hansards (†56) tödlichem Motorradunfall

Erst gestern wurde bekannt, dass Oscar-Preisträger Glen Hansard (†56) am frühen Morgen des 30. Juli bei einem Motorradunfall in Dublin ums Leben gekommen ist. Nun zeichnet sich ab, was sich in den Stunden vor dem tragischen Unfall abgespielt hatte: Kurz vor seinem tödlichen Motorradunfall hatte Glen Hansard offenbar noch gemeinsam mit anderen Musik gemacht. Der Sänger verbrachte den Dienstagabend im Wren’s Nest Pub an der Lower Road im Westen Dublins. Wie die Irish Times berichtet, war der 56-Jährige dort ein regelmäßiger Gast bei traditionellen Musikrunden und soll auch an diesem Abend an einer Session teilgenommen haben. Wenig später machte er sich mit seinem Motorrad auf den Weg – nur wenige Kilometer von dem Pub entfernt kam es schließlich zu dem tödlichen Unfall.

Glen war in den frühen Morgenstunden auf der Lower Road im Bereich Strawberry Beds bei Lucan unterwegs. Gegen 4.30 Uhr ging der Notruf ein. Nach Angaben der irischen Polizei handelte es sich um einen Alleinunfall, weitere Fahrzeuge oder Verkehrsteilnehmer waren dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge nicht beteiligt. Rettungskräfte behandelten den Musiker noch am Unfallort, konnten sein Leben jedoch nicht mehr retten. Besonders tragisch: Das Wren’s Nest soll für Glen nicht nur ein gewöhnliches Lokal gewesen sein. Der Musiker nahm dort regelmäßig an den traditionellen Sessions teil und war in der örtlichen Musikszene offenbar bestens bekannt. Auch an seinem letzten Abend soll er noch gespielt und Zeit mit anderen Musikern verbracht haben, bevor er in westlicher Richtung davonfuhr.

Die genaue Ursache des Unfalls ist weiterhin unklar. Die Garda untersucht das Motorrad, den Unfallort und den betroffenen Straßenabschnitt. Zudem wurde eine Obduktion angeordnet, die auch toxikologische Tests umfasst. Die Ergebnisse sollen später in die gerichtsmedizinische Untersuchung des Todesfalls einfließen. Glen Hansard wurde vor allem als Sänger der Band The Frames und als Teil des Duos The Swell Season bekannt. 2008 gewann er gemeinsam mit Markéta Irglová für den Song "Falling Slowly" aus dem Film "Once", in dem er auch die Hauptrolle spielte, einen Oscar. Er hinterlässt seine Frau, die finnische Dichterin Maire Saaritsa, und den gemeinsamen Sohn.

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Getty Images Glen Hansard bei den 58. Grammy Awards im Staples Center in Los Angeles, 15. Februar 2016

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Getty Images Glen Hansard performt bei den Oscar Wilde Awards der US-Ireland Alliance in Santa Monica, 23. Februar 2017

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Getty Images Glen Hansard nimmt den Oscar für den Song "Falling Slowly" aus "Once" bei der 80. Verleihung der Academy Awards entgegen

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