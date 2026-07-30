Josh Radnor trauert um Glen Hansard mit rührendem Video

Der Tod von Glen Hansard (†56) hat Josh Radnor (52) tief getroffen. Der irische Sänger war am 29. Juli bei einem Motorradunfall in Dublin ums Leben gekommen. In einem emotionalen Video erinnert sich der How I Met Your Mother-Star an seine Begegnungen mit dem Musiker. "Ich war wirklich sehr, sehr, sehr traurig, als ich von Glen Hansards Tod erfahren habe", erklärt er. Kennengelernt hätten sich die beiden offenbar 2012 beim Sundance London Festival. Danach seien sie in Kontakt geblieben und hätten sich über die Jahre mehrfach getroffen. "Ich möchte nicht übertreiben, wie eng wir befreundet waren, aber ich habe etwas Zeit mit ihm verbracht, und ich habe ihn einfach sehr ins Herz geschlossen", betont Josh.

Besonders beeindruckt habe ihn Glens Leidenschaft für die Musik. "Ihn beim Musizieren zu erleben, war einfach etwas ganz Besonderes", schwärmt der Schauspieler. Vor einem Auftritt in der Hollywood Bowl habe er den Sänger sogar aufmuntern müssen, weil dieser sehr nervös gewesen sei. Auch an einen gemeinsamen Bühnenmoment in Austin erinnert sich Josh. Glen habe ihn spontan nach vorne geholt, um mit ihm ein irisches Lied zu singen. "Die ersten paar Töne habe ich vermasselt, aber dann fand ich meinen Rhythmus", erzählt er.

Wie herzlich Glen gewesen sei, habe sich auch backstage gezeigt. Als ein Fan von seiner besonderen Verbindung zu "The Song of Good Hope" erzählte, habe der Musiker seine Gitarre genommen und das Lied nur für sie gespielt. Für Josh steht deshalb fest: "Er war ein Gentleman und wirklich einer der herzlichsten Musiker und Menschen, denen man je begegnen konnte." Besonders emotional wird Josh, als er auf Glens Familie zu sprechen kommt. "Er hatte ein kleines Kind" – bei diesen Worten bricht dem Schauspieler hörbar die Stimme, bevor er dem Verstorbenen leise eine "sichere Reise" wünscht.

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Getty Images Josh Radnor, Schauspieler

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Getty Images Glen Hansard performt bei den Oscar Wilde Awards der US-Ireland Alliance in Santa Monica, 23. Februar 2017

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