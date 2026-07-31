Kate Lawler stürzt betrunken von einem Stuhl bei Hochzeit

Ausgelassene Stimmung, ein mutiger Auftritt – und dann ein Sturz, der für Lacher sorgte: Kate Lawler hat bei der Hochzeit ihres Bruders in Portugal einen peinlichen Moment erlebt. Die Realitystar war als Brautjungfer dabei und gab beim Empfang alles, um die Gäste zu unterhalten. Dabei bestieg sie kurzerhand einen Stuhl, um alle mit Armbewegungen zum Hinsetzen aufzufordern. Beim ausgelassenen Hüpfen verlor sie jedoch das Gleichgewicht und fiel rückwärts vom Stuhl auf den Boden. Zu allem Überfluss rollte sie sich dabei erst auf den Bauch, bevor ihr jemand wieder auf die Beine half. Anschließend kletterte sie kurzerhand wieder auf den Stuhl – diesmal mit ihrem Vater als Absicherung im Rücken. Den Clip von ihrem Malheur teilte Kate auf Instagram – versehen mit dem Soundtrack "My Heart Will Go On" von Céline Dion.

Zu dem Clip schreibt sie augenzwinkernd: "Das ist der Grund, warum ich keinen Alkohol trinken sollte." In einer weiteren Instagram-Story erklärt sie erschöpft: "Gott, ich bin eine gebrochene Frau. In den Worten von Ian Beale: 'Ich habe nichts mehr übrig.' Drei Tage trinken, feiern, tanzen, schreien, essen und nicht schlafen... ich bin durch. Ich bin fertig." Auch Promikollegen zeigen sich amüsiert: Girls-Aloud-Star Kimberley Walsh (44) kommentiert den Sturz mit den Worten "Bloody brilliant", Moderatorin Anna Williamson nennt die Aktion "ikonisch".

Abseits des Party-Patzers gibt Kate ihren Fans auch immer wieder Einblicke in ihr Familienleben. Mit Ehemann Martin hat sie Tochter Noa, die ihr Leben komplett verändert hat. In einer Kolumne für Metro schrieb die TV-Persönlichkeit, dass sie sich lange gar keine Kinder vorstellen konnte und Martin sie sechs Jahre lang von einem gemeinsamen Baby überzeugen musste. Heute fühlt sich die dreiköpfige Familie für sie genau richtig an. Gleichzeitig berichtete sie davon, wie sehr sie dafür kritisiert wird, ihrer Tochter bisher kein Geschwisterchen gegeben zu haben, und sprach offen über das Thema "Mum Guilt". Ihr ist wichtig zu betonen, dass Frauen unabhängig von der Kinderzahl oder der Entscheidung gegen Kinder immer wieder mit Bewertungen ihrer Entscheidungen konfrontiert werden – ein Thema, das sie regelmäßig mit ihrer Community teilt.

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Getty Images Kate Lawler beim Start vom TCS London Marathon

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Getty Images Kate Lawler, Moderatorin

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Getty Images Kate Lawler, November 2024