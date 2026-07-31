Thylane Blondeau feiert zweite Luxus-Hochzeit in Frankreich

Model Thylane Blondeau (25) hat noch einmal Ja gesagt. Sie feierte mit ihrem Mann Ben Attal eine zweite Hochzeitszeremonie im Chateau Diter in Südfrankreich – und erschien dabei in einem traumhaften Spitzenkleid von Miu Miu. Das Brautkleid mit halbtransparentem Ausschnitt, bestickten Ärmeln und einer dramatischen Silhouette wurde eigens für Thylane angefertigt. Emotionale Einblicke in den großen Tag teilte das Model anschließend auf Instagram. Auch Freunde und Familie waren bei der Feier auf dem opulenten Anwesen dabei.

Thylane schwärmte von dem maßgeschneiderten Traum in Weiß und schrieb: "Das Hochzeitskleid meiner Träume. Custom by Miu Miu. Where forever begins. Unsere Vision war einfach, sanft, modern und zeitlos." Später wechselte sie in ein fließendes Seidenkleid mit Umhang, um mit ihren Liebsten tief in die Nacht zu feiern. Das Chateau Diter, ein toskanisch anmutendes Anwesen auf rund sieben Hektar in der Nähe von Grasse, gehört dem britischen Millionär Patrick Diter und bietet 18 Suiten, Salzwasserpools, Hubschrauberlandeplätze sowie einen mittelalterlichen Kreuzgang.

Schon eine Woche zuvor hatte Thylane gezeigt, wie luxuriös sie auch den Weg zum Altar zelebriert. Ihren Junggesellinnenabschied feierte sie mit Freundinnen im Fünf-Sterne-Resort Villa La Coste in Südfrankreich. Dort kostet eine Suite laut Bericht rund 1.400 Pfund (umgerechnet rund 1.600 Euro) pro Nacht. Auf Instagram gab es dazu jede Menge Eindrücke, inklusive konsequent weißer Looks. Dazu schrieb sie schlicht: "Bachelorette Day 1." Und Thylane hatte bei dem Trip offenbar an alles gedacht. Personalisierte Bademäntel, Dior-Geschenktüten und sogar maßgeschneiderte Reisepläne mit ihrem eigenen Gesicht sollen auf die Freundinnen gewartet haben. Im Zimmer hingen pinke Luftballons mit ihrem Namen. Am Pool lagen blau-weiße Handtücher mit der Aufschrift "The Bach Club". Für Lacher sorgten außerdem Masken mit dem Gesicht von Ben, die ihre Freundinnen in die Kamera hielten.

Anzeige Anzeige

Instagram / thylaneblondeau Thylane Blondeau zeigt ihren Verlobungsring

Anzeige Anzeige

Instagram / thylaneblondeau Thylane Blondeau und ihr Verlobter im Griechenland-Urlaub

Anzeige Anzeige

Getty Images Thylane Blondeau, Model