Schwanger: So unterstützt Josh Stodel seine Freundin Nasrin

Für Nasrin Eileen Rapp und Josh Stodel steht die aufregendste Zeit ihres Lebens bevor: Die beiden Realitystars erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Dabei war der Weg dorthin nicht ganz ohne Hürden – denn lange waren sich die zwei bei ihrer gemeinsamen Zukunftsplanung nicht einig. Während Nasrin sich eine Familie wünschte, hegte Josh zunächst Zweifel. Inzwischen haben sie diese Unstimmigkeiten jedoch überwunden und freuen sich gemeinsam auf ihr Baby. Im Gespräch mit Promiflash verrät Josh nun, wie er seine Freundin in dieser besonderen Zeit unterstützt.

Josh legt dabei großen Wert darauf, Nasrin so zu entlasten, dass sie sich auf das Wesentliche fokussieren kann. "Ich versuche einfach, ein guter Partner und auch ihr bester Freund zu sein. Sie soll sich komplett auf die Schwangerschaft konzentrieren. Sie kann sich komplett auf mich verlassen und ihre volle Energie unserem Baby geben", erklärt er gegenüber Promiflash. Dazu gehöre für ihn auch, den finanziellen Druck der Selbstständigkeit von den Schultern der Influencerin zu nehmen. Von Sorgen oder Stress ist bei den beiden derzeit offenbar wenig zu spüren. "Es klappt sehr gut. Wir sind ein eingespieltes Team und ich muss sagen: Nasrin ist sehr entspannt in der Schwangerschaft und wir genießen jeden Moment davon", freut sich Josh.

Dass Nasrin ihrem Partner voll und ganz vertraut, machte sie zuletzt selbst deutlich. Im "Aftershow"-Podcast von RTL+ schwärmte die werdende Mutter kurz nach dem Schwangerschafts-Reveal von ihrem Partner und verteidigte ihn gegen Kritiker. "Ich bin mir sicher, dass Josh der beste Vater von unserem Kind wird, den ich mir vorstellen kann, weil er ein riesiges Herz hat", betonte sie dort und fügte hinzu: "Ich glaube, er wird Hammer." Für die beiden ist es das erste gemeinsame Kind.

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RTL / Markus Hertrich Josh und Nasrin, "Bad Boyfriends"-Kandidaten

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Instagram / nasrin.eileen Josh Stodel und Nasrin Rapp

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