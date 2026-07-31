Kesha präsentiert ihre Kurven in heißer Spitzenunterwäsche

Kesha (39) heizt ihren Fans auf Instagram gerade so richtig ein: Die Sängerin teilte einen verführerischen Schnappschuss, der kaum Raum für Fantasie lässt. In der Aufnahme präsentiert Kesha ihre Kurven in schwarzer Spitzenunterwäsche, dazu trägt sie eine Netzstrumpfhose und ein babyrosa Tanktop. Ihr blondes Haar fällt offen über die Schultern, nur mit zwei Haarspangen aus dem Gesicht gehalten, während sie mit Smokey-Eyes, falschen Wimpern, rosa Lippen und reichlich Rouge in die Kamera blickt. Auf eine Bildunterschrift verzichtet sie – stattdessen läuft im Hintergrund der Clip zu Charli XCXs (33) Song "Wink Wink".

Dabei setzt Kesha ihre auffälligen Arm-Tattoos gekonnt in Szene und posiert selbstbewusst vor der Kamera. In den Kommentaren überschlagen sich die "Animals", wie sich ihre Fans nennen, mit Komplimenten. "Du bist so atemberaubend", schwärmt ein Follower, ein anderer jubelt: "Sie ist Schönheit, sie ist Anmut, sie ist Miss Serving Face!!". Weitere Fans feiern den zarten Rosaton des Tops – "Das Babyrosa ist ALLES" – und nennen sie "die heißeste Person überhaupt" oder "die wunderschönste Frau der Welt". Während die Sängerin ihren Anhängern diesen sexy Insta-Moment liefert, steht sie gleichzeitig Abend für Abend auf der Bühne, wie das amerikanische Portal OK! berichtet: Aktuell tourt Kesha mit ihrer großen "The Freedom Tour" quer durch die USA, die in Chula Vista in Kalifornien gestartet ist und Ende August in Noblesville im Bundesstaat Indiana enden soll. Unterstützt wird sie dabei unter anderem von Chromeo, Meek (39), Erika Jayne und Sizzy Rocket.

Für Kesha ist diese Tour weit mehr als nur eine Reihe von Auftritten. Nachdem sie die rechtliche und kreative Kontrolle über ihren Namen, ihre Musik und ihre Karriere zurückgewonnen hat, beschreibt sie ihre Konzerttournee als wichtigen Meilenstein. Gegenüber Live Nation erklärte sie: "Ich bin durchs Feuer gegangen. Diese Tour handelt von dem, was danach kommt. Freiheit bedeutet nicht nur, etwas hinter sich zu lassen — es bedeutet zu entdecken, dass das, was du erlebt hast, dich zu dem gemacht hat, der du bist." Im Gespräch mit dem Magazin Out betonte sie außerdem, wie sehr sie die Nähe zu ihren Fans genießt: "Wir haben es durchgestanden und sind in der Freiheit angekommen! Ich will einfach von Liebe und Güte umhüllt sein. Es war so heilend. Meine Animals sind die Liebe meines Lebens!" Viele ihrer Hits hat die Musikerin für die Shows neu produziert, um positive Energie in die Songs zu bringen und gemeinsam mit ihren Fans ganz neu zu feiern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kesha bei "Kesha: The Freedom Tour" im Kia Forum in Inglewood, 24. Mai 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Kesha, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kesha, Sängerin