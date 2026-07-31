Hochzeit? Conchita Wurst sorgt im Brautkleid für Aufsehen

Conchita Wurst (37) sorgt derzeit mit Bildern im weißen Brautkleid für reichlich Wirbel auf Instagram. Der ESC-Sieger zeigt sich in seiner Story mit Brautstrauß, glamourösem Make-up und einem eleganten weißen Kleid. Seit Wochen wird ohnehin darüber spekuliert, ob sich der "Rise Like A Phoenix"-Star verlobt hat, nachdem er in einem ORF-Interview mit einem auffälligen Ring am Finger aufgetaucht war. Kein Wunder also, dass sich viele Fans nun fragen, ob Conchita heimlich den Bund fürs Leben geschlossen haben könnte.

Die Auflösung fällt allerdings deutlich harmloser aus, wie oe24 berichtet: Die Bilder stammen nicht von Conchitas eigener Hochzeit, sondern von der Trauung ihres engen Freundes, des Boylesque-Performers Jacques Patriaque. Dieser erinnerte mit einem Instagram-Post an den besonderen Tag, der inzwischen genau vier Jahre zurückliegt. Statt sich unter die Gäste zu mischen, schlüpfte Conchita damals kurzerhand selbst in ein extravagantes Brautkleid, posierte als humorvolle Ersatz-Braut und sorgte damit für jede Menge Lacher. Jacques kommentierte die Aufnahmen augenzwinkernd mit den Worten: "Die echte Königin hat die Zeremonie betreten."

Dass Tom Neuwirth, die Person hinter der Kunstfigur Conchita Wurst, im Brautkleid auftritt, ist laut oe24 nichts Neues. Bereits zu Beginn seiner Karriere setzte er immer wieder auf symbolische Hochzeitsinszenierungen, um mit Rollenbildern zu spielen und die Kunstfigur zu etablieren. Erst vor Kurzem gewährte der Musiker allerdings auch private Einblicke: In seinem Podcast "Bussi Bla Bla" mit ESC-Kollege JJ (25) verriet er, dass er seit mehr als sechs Monaten glücklich vergeben ist. Ob irgendwann tatsächlich die Hochzeitsglocken läuten, bleibt aber vorerst sein Geheimnis.

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Bieber, Tamara/ ActionPress Eurovision-Star Conchita Wurst

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Instagram / jacques_patriaque Conchita Wurst im Brautkleid

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Getty Images Conchita Wurst performt am 7. Mai 2023 in England.