Suki Waterhouse verrät Roberts Spitznamen von ihrer Tochter

Wenn Robert Pattinson (40) seiner kleinen Tochter per FaceTime zuwinkt, sieht sie keinen gewöhnlichen Papa – sondern ihren ganz persönlichen Superhelden. Der Schauspieler dreht derzeit die Fortsetzung von "Batman" und erscheint dabei regelmäßig mit blutverschmiertem Gesicht und riesigen dunklen Augenringen auf dem Bildschirm seiner Zweijährigen. Für sie ist das völlig normal. Wie seine Verlobte Suki Waterhouse (34) jetzt im Podcast "And The Writer Is…" verriet, hat die Kleine daraus sogar einen Spitznamen für ihren Vater entwickelt: "Sie nennt ihn jetzt 'Daddy Batman', weil er immer so verkleidet ist, wann immer er in den nächsten sieben Monaten per FaceTime anruft", erzählte die Sängerin und Schauspielerin.

Doch nicht nur Robert wird von der kleinen Tochter genau beobachtet – auch Suki selbst steht unter ständiger Beobachtung ihres Nachwuchsfans. "Sie weiß jetzt, was ich mache", erzählte die 34-Jährige im Podcast und berichtete, dass ihre Tochter in einem Bilderbuch über Berufe auf eine Frau mit Gitarre gezeigt und gesagt habe, das sei der Job ihrer Mama. Die Kleine tanze sogar mit, wenn Suki ihr beim Songschreiben etwas vorspiele – und das habe die Musikerin beim Schreiben ihres neuen Albums "Loveland" direkt beeinflusst. Das Album erschien Anfang Juli.

Suki und Robert sind seit 2023 verlobt und wurden 2024 zum ersten Mal Eltern. Die gemeinsame Tochter scheint die beiden von Anfang an auf Trab gehalten zu haben – eines ihrer ersten Wörter war laut Suki sogar "Fittings" – also Anproben –, wie die Sängerin gegenüber E! News verriet. Dass die Familie weiter wächst, schließen die beiden nicht aus. Im Gespräch mit dem Magazin Variety sagte Suki im Mai: "Ich sehe mich langfristig dabei. Ich möchte einfach weiter kreativ sein und vielleicht eine größere Familie haben – maximal zwei weitere Kinder. Das wäre schön."

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Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson im Mai 2023

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Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 im LACMA

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Getty Images Bei der Premiere von "The Drama" in Los Angeles: Robert Pattinson und Suki Waterhouse