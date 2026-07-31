Tagelang Koma: Ralph Siegel ist nur knapp dem Tod entkommen

Ralph Siegel (80) hat 18 Tage im künstlichen Koma gelegen und ist dabei nur knapp dem Tod entkommen. Der Erfolgskomponist war zuvor wegen einer schweren Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert worden und kämpft sich nun Schritt für Schritt zurück ins Leben. Vor drei Tagen wurde er von der Intensivstation auf die normale Station verlegt. Gegenüber Bild meldete sich Ralph jetzt erstmals selbst zu Wort – und das mit einer für ihn typischen Portion Humor: "Verhältnismäßig geht es mir gut. Wenn man im Krankenhaus ist, dann geht es einem eben dementsprechend. Sonst würde man ja gar nicht aufgenommen werden."

Dass er heute noch lebt, verdankt der 80-Jährige vor allem seinem behandelnden Arzt. "Er hat mich noch einmal gerettet", sagt er dankbar über Professor Weiß, der ihn seit Jahren begleitet. Wie nah er dem Tod tatsächlich war, macht eine Aussage seines Professors deutlich: "Wenn ich noch einen Tag länger in Spanien geblieben wäre oder dort in irgendeine Klinik eingeliefert worden wäre, dann würde ich heute nicht mehr leben. Einen Tag später und ich wäre tot gewesen." Von den Wochen im Koma selbst hat Ralph nichts mitbekommen. Wie er gegenüber Bild erzählte, habe ihm seine Ehefrau Laura berichtet, dass er wochenlang überhaupt nicht ansprechbar gewesen sei.

Der Weg zur vollständigen Genesung ist noch weit. Ralph hat in den vergangenen Wochen stark an Kraft, Muskeln und Gewicht verloren und kann sich derzeit kaum selbst auf die Beine stellen. "Im Moment kann ich gar nicht aufstehen. Selbst auf die Waage musste mich heute früh jemand setzen. Meine Knie haben keine Kraft mehr. Ich wiege nur noch 96 Kilo. So wenig wie zuletzt mit 21 Jahren", schildert er seinen aktuellen Zustand im Bild-Interview. Dabei gibt er auch zu, dass er sich schon vor der Erkrankung kaum bewegt habe. Erst im April 2025 hatte er Bild erzählt, mithilfe der sogenannten Abnehmspritze innerhalb von drei Monaten fast 40 Kilo abgenommen zu haben. "Vielleicht war der Gewichtsverlust auch zu schnell für meinen Körper", reflektiert er. Es ist bereits das dritte Mal, dass der Musiker und Produzent dem Tod entkommt.

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Getty Images Ralph Siegel im Oktober 2022

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Getty Images Ralph Siegel im Oktober 2022

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