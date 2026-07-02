Laura Wontorra packt über Kindheit mit Papa Jörg aus

Laura Wontorra (37) hat ihre Liebesbeziehung mit TV-Kollege Riccardo Basile (34) kürzlich via Instagram offiziell gemacht – und jetzt spricht die Moderatorin auch über den anderen wichtigen Mann in ihrem Leben: ihren Vater Jörg Wontorra. Gala traf die beiden zum Vater-Tochter-Interview, in dem Laura offen auf ihre Teenie-Jahre zurückblickt. Dabei schildert sie eine Kindheit und Jugend, die alles andere als gewöhnlich war – geprägt von einem Vater, der seiner Tochter die Welt zeigen wollte.

Nach der Trennung ihrer Eltern war es vor allem Jörg, der mit Laura und ihrem Bruder Marcel auf Reisen ging. Faulenzen war dabei keine Option. Stattdessen gab es straffe Kulturprogramme: "Nach der Trennung meiner Eltern war er oft allein mit mir und meinem Bruder Marcel unterwegs. Wir haben Städtereisen gemacht – mit Chillen war nichts. Bitte einmal in den Louvre marschieren und ein Referat über die Mona Lisa halten. Es war Kultur angesagt – immer gepaart mit viel Spaß. Das war genau richtig: Er hat damit unsere Neugier aufs Leben geweckt: erleben, erfahren, entdecken", erinnert sich Laura.

Heute profitiert Laura offenbar noch immer von dieser sehr aktiven Vater-Tochter-Zeit. Die Moderatorin ist viel unterwegs, liebt Reisen und teilt regelmäßig Eindrücke aus verschiedenen Städten mit ihren Followern. Erst kürzlich veröffentlichte sie ein Pärchenfoto mit Riccardo vor der Skyline von New York und gab damit Einblick in ihr aktuelles Liebesglück. Neben ihrem Partner spielt aber auch Jörg weiterhin eine zentrale Rolle in ihrem Leben, wie das gemeinsame Interview zeigt. Die enge Verbindung zwischen den beiden wirkt dabei ebenso selbstverständlich wie Lauras Freude daran, Neues zu entdecken – etwas, das schon auf den frühen Touren mit ihrem Vater eine wichtige Rolle spielte.

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Imago Laura Wontorra mit Vater Jörg beim 40. Deutschen Sportpresse-Ball, November 2022

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Instagram / laurawontorra Riccardo Basile und Laura Wontorra, Juni 2026

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Instagram / laurawontorra Jörg Wontorra mit seiner Tochter Laura Wontorra im Stadion