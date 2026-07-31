Im Familienurlaub: Leni Klum kuschelt mit Freund Aris

Leni Klum (22) genießt derzeit einen Karibik-Urlaub auf St. Barths – und nimmt ihre Follower dabei gerne mit. In ihrer Instagram-Story gibt das Model süße Einblicke in die gemeinsame Auszeit mit ihrer Mutter Heidi Klum (53) und dem Rest der Klum-Familie. Dabei ist auch Lenis Freund Aris Rachevsky mit von der Partie. In einem Video zeigt sich das Paar verliebt und eng aneinander geschmiegt: Aris legt lässig den Arm um seine Freundin, die sich gekonnt in Pose wirft und ihren Bikini-Body dabei in Szene setzt.

Heidis Hund Fritz holt sich seine Kuscheleinheiten ebenfalls ab: Ein weiteres Video aus Lenis Story zeigt einen Mann in bunter Badehose, auf dessen Schoß der Familienhund es sich bequem gemacht hat. Auch sportlich ist Leni im Urlaub aktiv: Ein Foto zeigt sie mit Taucherbrille und Schnorchel auf dem Meer. Den Schnappschuss kommentierte sie mit den Worten: "It's couture." Der Post erntete zahlreiche Likes aus der Familie – darunter auch von Bruder Henry, der offenbar ebenfalls Teil des Familienausflugs ist.

Leni und Aris sind seit Längerem ein Paar. Zu seinem Geburtstag hatte das Model ihm auf Instagram besonders liebevolle Grüße gewidmet und dabei ein nahes Selfie der beiden geteilt. Lenis Mutter Heidi ist nicht nur im Urlaub an der Seite ihrer Tochter – die beiden teilen auch berufliche Gemeinsamkeiten. Leni folgte ihrer Mutter ins Modelgeschäft und ist inzwischen selbst als Model aktiv.

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Instagram / leniklum Leni Klum mit Freund Aris Rachevsky auf einem Boot auf St. Barths

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Instagram / leniklum Heidi Klums Hund Fritz kuschelt mit einem Familienmitglied auf St. Barths

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Instagram / leniklum Leni Klum mit Taucherbrille im Familienurlaub auf St. Barths